Russell : Mercedes a toujours alterné les tests entre ses pilotes

L'année 2022 n'a pas été un grand cru pour Mercedes. L'équipe octuple Championne du monde en titre au moment de débuter la campagne est tombée de son piédestal en raison du changement de réglementation, qui a davantage profité à Red Bull et Ferrari. De plus, la Mercedes W13, première Flèche d'Argent de la nouvelle génération de monoplaces, a posé certains problèmes à Lewis Hamilton.

Le Britannique a ainsi procédé à diverses expérimentations dans ses réglages et testé de nombreuses pièces lors des premières courses de la saison afin de mieux comprendre le fonctionnement de la W13 et de mieux identifier les problèmes. En conséquence, les résultats du septuple champion en ont pâti, ce qui a permis à son nouvel équipier, George Russell, de creuser un écart de 37 points après huit Grands Prix.

Russell a reconnu que Hamilton avait effectué des changements de réglages "plus radicaux" en début de saison en raison de ses plus grandes difficultés au volant, néanmoins il a assuré que les deux pilotes Mercedes s'étaient répartis équitablement le travail de développement.

"Ce qu'il faut retenir, c'est que j'étais plus satisfait de la voiture au début", a-t-il expliqué. "Les gros changements de réglages étaient davantage destinés à rendre la voiture plus rapide. Nous avons apporté un certain nombre d'éléments à tester sur chaque circuit, c'étaient les principales pièces de développement, et nous les alternions toujours. Un Grand Prix, elles étaient [sur la voiture de] Lewis, un autre sur la mienne. [L'équipe] alternait toujours, semaine après semaine."

"Bien sûr, au début de l'année, Lewis a fait des changements de réglages plus radicaux dans les limites de la voiture, mais c'était uniquement parce que j'étais dans une meilleure situation et qu'il essayait encore de trouver les réglages qui lui convenaient. Mais pour le développement, ça alternait toujours d'une semaine à l'autre. C'est toujours comme ça, nous sommes sur un pied d'égalité. À chaque fois qu'il y a une pièce de développement, votre week-end est perturbé, c'est pourquoi l'équipe procède toujours ainsi : une semaine avec Lewis, une semaine avec moi."

Même si sa première année complète sous les couleurs de Mercedes s'est traduite par une première pole position, une première victoire et la quatrième place du championnat pilotes, devant Hamilton, Russell a également connu des contre-performances. Selon lui, elles ont été le résultat du changement provoqué par l'arrivée des nouvelles F1 associé aux difficultés, plus particulièrement le phénomène de marsouinage, vécues par son équipe.

"Je pense que ces incohérences [dans la performance] sont dues au nombre de limitations que nous avons eues au sein de notre équipe mais [aussi] dans l'ensemble avec les règles", a-t-il ajouté. "Le marsouinage était une grosse incohérence au début de l'année, parfois [la voiture] marsouinait, parfois non, dans certains virages seulement et pas dans d'autres."

"Nous avons ensuite découvert que la voiture était extraordinairement rigide et que nous n'étions pas en mesure de rouler sur les vibreurs que nous pouvions prendre les années précédentes. Et puis nous avons découvert que les caractéristiques d'équilibre de notre voiture n'étaient pas bonnes et qu'il fallait les ajuster."