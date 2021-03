Russell : Mercedes n'a fait aucune promesse sur le baquet 2022

George Russell va vivre en 2021 la dernière saison de son contrat actuel avec Williams. Forcément, alors que les engagements des titulaires Mercedes s'achèvent également en fin de campagne, ce produit de la filière à l'étoile est pressenti en 2022 au volant de l'une des Flèches d'Argent.

Le Britannique a été l'une des attractions de la fin de saison 2020 quand il a remplacé Lewis Hamilton, touché par le COVID-19, pour le Grand Prix de Sakhir et semblait très bien placé pour le remporter avant qu'une série d'événements ne vienne l'en empêcher. Sa prestation n'a pas tardé à le mettre au centre des attentions pour l'avenir de Mercedes alors qu'Hamilton est désormais âgé de 36 ans et que Valtteri Bottas aura 32 ans cette année.

Interrogé dans le cadre de la présentation de la Williams FW43B, Russell a expliqué que son avenir n'était pas "entre [ses] mains" et qu'"aucune promesse" n'avait été faite quant à une possible promotion. "Toto [Wolff, le directeur exécutif de Mercedes] m'a toujours donné sa parole, et il m'a toujours donné l'opportunité quand ils pensent que je la mérite."

"Ils m'ont dit que je faisais partie de leur avenir. Peu importe quand cela se produira, ce sera toujours quand ils penseront que le moment sera venu. Beaucoup de gens croient que l'année prochaine, ce sera le chemin naturel [de rejoindre Mercedes]. Mais les choses changent également très, très rapidement dans le sport automobile, en particulier en Formule 1. Donc, pour être honnête, je n'y pense même pas."

"J'ai évidemment eu un avant-goût de la vie à l'avant de la grille l'année dernière, mais comme je l'ai dit, je me concentre juste sur le moment présent, sur Bahreïn. Si j'arrive à tenir le cap et à produire des résultats, en continuant sur la même voie et avec les mêmes progrès que jusqu'à présent, je suppose que l'occasion se présentera à l'avenir. Mais je n'y pense même pas et aucune promesse n'a été faite."

Et si jamais Mercedes ne faisait pas appel à lui ? "Il y a beaucoup de spéculations et de réflexions avant la saison 2022 sur mon avenir. Si cela ne devait pas arriver, ce que la plupart d'entre vous supposent c'est un poste intéressant pour moi. Mais en l'état actuel des choses, avec tout l'investissement de Dorilton, les changements que j'ai déjà vus se produire chez Williams... Williams a terminé dernier chez les constructeurs au cours des trois dernières saisons. Je ne pense pas que ce sera le cas en 2022."

"Je vois un avenir très brillant ici. Il y a une énorme opportunité pour chaque équipe de F1 en 2022, et comme les gars l'ont dit, avec l'investissement que nous avons, avec les gens qui sont déjà là, avec les gars comme Jost [Capito, team principal de Williams] qui arrivent, la relation qui a été construite avec Mercedes, ça semble très enthousiasmant pour l'équipe. J'imagine que j'aurai une décision très intéressante à prendre vers le milieu de l'année, mais je n'y pense même pas pour l'instant."