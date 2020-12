Russell chez Mercedes : "Devenir un meilleur pilote"

Lewis Hamilton ayant déclaré forfait pour le Grand Prix de Sakhir après avoir été testé positif au coronavirus, Mercedes devait prendre une décision sur l'identité du coéquipier de Valtteri Bottas ce week-end. Une option évidente était le pilote de réserve Stoffel Vandoorne, qui sera sur place de toute façon, tandis que Nico Hülkenberg, intérimaire de luxe pour Racing Point lors de trois Grands Prix cette année, était également un candidat viable.

C'est finalement sur son protégé George Russell que la marque à l'étoile a jeté son dévolu, après avoir trouvé un accord avec l'écurie Williams, pour laquelle court habituellement le jeune Anglais. Ce dernier, impressionnant depuis ses débuts en Formule 1 mais n'ayant toujours pas marqué le moindre point au volant de monoplaces modestes, se retrouve propulsé à l'autre extrémité de la grille.

"Tout d'abord, je veux dire un immense merci à tout le monde chez Williams pour m'avoir donné cette opportunité", déclare Russell. "Je vais peut-être porter une combinaison différente ce week-end, mais je suis pilote Williams et je soutiendrai mon équipe sans réserve. Je vois cela comme une excellente opportunité d'apprendre de la meilleure écurie de la grille actuellement et d'en devenir un meilleur pilote, avec encore plus d'énergie et d'expérience, pour aider à pousser Williams davantage vers l'avant de la grille. Un grand merci également à Mercedes de me faire confiance."

Avec l'effet domino qu'engendre cette décision de Mercedes, c'est un compatriote de George Russell et coéquipier de ce dernier en GP3 et en F2, Jack Aitken, qui est logiquement choisi par Williams pour le remplacer, puisqu'il est pilote de réserve de l'écurie. Âgé de 25 ans, ce double Champion de Formule Renault et vice-Champion GP3 va faire ses débuts dans l'élite, malgré une saison 2020 décevante en F2, où il n'est que 14e du championnat avec deux podiums à son actif.

"Je suis absolument ravi d'avoir l'opportunité de faire mes débuts avec Williams ce week-end et je suis extrêmement content que George ait sa chance également", se félicite Aitken. "Je suis vraiment sincère quand je dis que je me sens chez moi depuis que j'ai rejoint Williams cette année. Avoir l'opportunité d'aider l'équipe à marquer enfin des points est extrêmement satisfaisant, c'est le moins que je puisse dire. Je vais faire tout mon possible pour me préparer lors des jours à venir, mais à vrai dire, j'ai le sentiment d'être prêt depuis Melbourne."