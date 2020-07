Russell toujours dans les "plans à long terme" de Mercedes

En amont du Grand Prix de Hongrie la semaine dernière, Williams a confirmé que son duo de pilotes resterait inchangé pour la saison 2021. Le maintien de Nicholas Latifi et George Russell va dans le sens d’une prolongation de Valtteri Bottas chez Mercedes, ce qui ne serait plus qu’une formalité. Protégé du constructeur allemand, Russell devra donc patienter avant d’éventuellement avoir sa chance dans un top team, et il disputera l’an prochain sa troisième saison en F1 avec Williams.

Toto Wolff ne s’en cache plus, comme il l’avait déjà sous-entendu lorsque Sebastian Vettel s’est retrouvé sur le marché, l’intention de Mercedes est de poursuivre l’aventure au moins une année supplémentaire avec le duo formé par Lewis Hamilton et Valtteri Bottas. Conscient du fait qu’un jeune pilote de 22 ans comme Russell devra attendre, il assure toutefois que cela ne lui barre pas la route pour le moment.

"Nous sommes très heureux du duo que nous avons", rappelle le directeur de Mercedes. "Valtteri et Lewis sont performants, ils s'entendent très bien, ce qui est important pour la dynamique au sein de l'équipe. Les ingénieurs apprécient leurs retours d'informations. C'est la première chose."

"D'un autre côté, George a un contrat avec Williams, un contrat de trois ans pour lequel il reste une année. Claire [Williams] a été très claire en disant qu'elle voyait George comme un atout important pour l'équipe. Sur ce plan, nous devons respecter la situation contractuelle. Il y a deux ans, George et nous savions dans quoi nous nous engagions. Williams a donné à George l'opportunité d'arriver en F1, et c'est pourquoi nous respectons énormément leur décision."

"Ça ne veut pas dire que si George était libre, il aurait une place garantie chez Mercedes. Valtteri et Lewis sont nos pilotes aujourd'hui, la loyauté est quelque chose de très important pour nous et nous regardons toujours la situation à long terme. George fait certainement partie de nos plans à long terme, mais pas pour 2021."