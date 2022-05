Russell : La Mercedes est "rapide" mais "trop imprévisible"

Lors du Grand Prix de Miami, George Russell et son coéquipier Lewis Hamilton ont terminé cinquième et sixième, soit le meilleur résultat possible derrière des Red Bull et des Ferrari intouchables. Le duo semblait être beaucoup plus compétitif lors des essais du vendredi, mais cette forme s'est estompée à mesure que le week-end avançait. Néanmoins, Russell reste convaincu que la performance est présente dans la voiture.

"Oui, elle est là, nous avons juste besoin de la débloquer", a-t-il déclaré. "Je pense que nous ne comprenons toujours pas vraiment pourquoi la voiture est si imprévisible. Toto [Wolff] utilise souvent le mot 'diva', mais je pense que c'est un euphémisme, parce qu'elle est tellement imprévisible. Quand elle commence à rebondir dans les virages, c'est une catastrophe à piloter."

Russell a ajouté que l'équipe avait été interloquée par la façon dont le rythme s'était effondré après un bon vendredi à Miami. "Nous avons toujours su que notre voiture était rapide. Cependant, le vendredi était une anomalie totale, nous ne comprenions pas vraiment pourquoi. De toute évidence, Lewis a fait un meilleur travail que moi [samedi], il s'est qualifié en sixième position, mais même avec la correction du carburant et de la puissance, ses tours les plus rapides étaient ceux de vendredi, alors que tous les autres pilotes ont amélioré de plus d'une seconde."

"Mon rythme de course était deux dixièmes plus lent que Leclerc vendredi, et aujourd'hui, j'étais entre une demi-seconde et une seconde, donc je ne sais pas. J'aimerais vous donner une réponse, pour être honnête. Nous avons les ingénieurs les plus brillants de la grille qui travaillent jour et nuit pour essayer de comprendre, et nous n'avons toujours pas de réponse claire. Nous devons donc continuer à analyser, et je pense que ce week-end pourrait s'avérer être l'un des plus importants lorsque nous essaierons de comprendre notre début de saison."

Russell a reconnu que pour le moment, les cinquième et sixième places représentent un résultat optimal pour Mercedes, étant donné la forme des deux équipes de tête. "Je pense que les cinquième et sixième places sont là où nous méritons d'être. Évidemment, nous avons probablement sous-performé sur certains autres circuits, en particulier le samedi, ce qui rend les choses difficiles pour la course. Ce week-end aussi, nous avons montré plus de promesses, mais nous sommes encore loin du compte. Nous avons une voiture rapide. Il suffit de regarder les données de vendredi et de les comparer à celles [de dimanche] et de samedi pour voir les différences. Mais c'est étrange, cette discipline est parfois amusante, et ces nouvelles voitures sont clairement un défi."