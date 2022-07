Russell : Mercedes peut être dans le rythme de Red Bull et Ferrari

Mercedes aborde le Grand Prix de Grande-Bretagne, sur le circuit de Silverstone, avec l'espoir que la piste, plus lisse et composée de virages à moyenne et haute vitesse, puisse mieux convenir à sa W13 que les tracés urbains ou semi-urbains qui viennent de se succéder. Outre ces caractéristiques, le souvenir de Barcelone, où l'écurie a affiché un rythme intéressant et pu surmonter son problème de marsouinage, est encore très frais dans les mémoires.

Lire aussi : Le programme du GP de Grande-Bretagne F1

Pour George Russell, quatrième du championnat, l'optimisme est en tout cas de rigueur. "Je pense que si l'on regarde les trois dernières courses, elles ont toutes été assez similaires en termes de basse vitesse, de circuits de style urbain relativement bosselés", a déclaré le #63 lorsqu'il a été interrogé par Motorsport.com sur les perspectives pour ce week-end.

"Je pense donc que la nature à haute vitesse de Silverstone, la surface plus lisse, joueront assurément plus en notre faveur que les trois dernières épreuves. Mais il n'y a aucune garantie, car comme je l'ai déjà dit, à chaque course, nous débloquons un problème différent. Mais nous avons relativement confiance dans le fait que ce week-end sera plus compétitif pour nous, pas seulement avec les améliorations, mais juste via la nature du circuit."

George Russell

Quant à la performance affichée par Mercedes en comparaison de Red Bull Racing et Ferrari, il a déclaré : "Je pense que nous serons probablement dans leur rythme. Je ne peux pas nous voir être devant eux. Surtout le samedi, ils semblent avoir le dessus en qualifications, je pense que nous sommes la seule équipe qui réduit l'écart avec les avant-postes le dimanche, plutôt que de le voir se creuser."

"Normalement, ces écarts se creusent toujours lorsque vous arrivez en course. Et je pense que c'est très prometteur pour nous. Parce que nous manquons juste d'appui pour le moment. Mais en réalité, c'est une bonne voiture de course. Et ce que je viens de dire sur la réduction de l'écart le montre clairement."

"Ça va être intéressant. Bien sûr, c'est la première fois que les voitures vont être testées dans des virages à grande vitesse, surtout depuis quelques courses. Et je pense que ce sera délicat avec les bords de la voiture qui vont frapper le sol. Et il faudra tous faire avec, probablement."

Russell reste sur une série de neuf courses consécutives dans le top 5, et est le seul pilote du peloton à avoir inscrit des points à chaque Grand Prix cette saison. Mais il en veut plus : "C'est évidemment une belle petite statistique, mais elle ne compte pas vraiment pour grand-chose, quand on arrive à la fin de la saison. Si ça peut contribuer à gagner un championnat, alors c'est génial."

"Mais évidemment, finir entre P3 et P5 ne va pas vous permettre d'être dans le top 3 du championnat en fin de saison. Nous sommes ici pour gagner, nous sommes ici pour nous battre. Et je suis fier que nous ayons maximisé les résultats. Mais nous sommes ici pour viser plus haut."

Avec Adam Cooper