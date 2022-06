Le dépassement "risqué" mais invisible de Russell à Monaco

Qualifié en sixième position, George Russell a franchi la ligne d'arrivée du Grand Prix de Monaco à la cinquième place. Pour y parvenir, le pilote Mercedes a porté une attaque sur Lando Norris au 23e tour, au moment où l'assèchement de la piste avait invité les pilotes à passer aux pneus slicks.

Muni de pneus durs déjà mis en température, Russell a profité de la sortie des stands tâtonnante de Norris pour se hisser devant lui dans la montée de Beau Rivage. Le Britannique a néanmoins dû poser ses roues hors trajectoire, sur la partie humide, rendant le dépassement "risqué".

Cependant, les téléspectateurs n'ont rien vu de la scène puisqu'elle n'a pas été montrée par l'équipe de réalisation TV ! Interrogé par Motorsport.com, Russell a fait part de son mécontentement, lui qui a tiré une certaine fierté de cette manœuvre.

"À certains moments, nous étions les plus rapides avec les pneus durs, je repoussais vraiment les limites et c'était très agréable", a-t-il indiqué. "[La réalisation TV] n'a pas montré mon dépassement sur Lando, ce qui est un peu décevant", a-t-il indiqué. "Il est sorti des stands juste devant moi et m'a un peu coupé la route, et je suis parvenu à le dépasser sur la partie mouillée. Donc c'était plutôt bien."

Sur Sky Sports, il a ajouté : "Dans la voiture, c'était plutôt risqué [de dépasser] dans des conditions humides à Monaco, mais visiblement ce n'était pas assez bien pour la TV. Donc ce sera pour une prochaine fois !"

Mais en tendant le micro à l'autre acteur de la scène, la valeur du dépassement de Russell a été quelque peu diminuée. Face aux questions de Motorsport.com, Norris a estimé que la manœuvre avait été grandement facilitée par la différence de température de leurs pneus slicks.

"Si c'était un méga dépassement [selon Russell], alors il a fait pas mal de dépassements merdiques (sic) !", s'est amusé le pilote McLaren. "Je sortais à peine des stands [avec des pneus slicks] et il a évidemment gagné [du temps sur moi] en étant en slicks le tour précédent, c'était le pneu à utiliser. Il avait des pneus chauds, les miens étaient froids, et il m'a dépassé. C'est aussi simple. Je n'étais pas du tout impressionné, j'étais plutôt frustré."