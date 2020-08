Russell pénalisé sur la grille de départ à Silverstone

Sous le coup d'une enquête depuis la fin de la première partie des qualifications du Grand Prix de Grande-Bretagne, George Russell a été sanctionné par les commissaires sportifs. Il perd sa belle 14e place sur la grille de départ.

Le pilote Williams a été convoqué pour ne pas avoir respecté un double drapeau jaune, qui avait été déclenché par la sortie de piste en Q1 de son coéquipier Nicholas Latifi. Après avoir entendu la version des faits du Britannique puis étudié les images ainsi que la télémétrie, les commissaires lui ont infligé une pénalité de cinq places sur la grille, assortie de trois points sur sa licence.

"Le pilote a expliqué aux commissaires qu'il avait vu le signal d'un double drapeau jaune dans sa vision périphérique au virage 7 et qu'il pensait qu'il s'agissait d'un simple drapeau jaune", précise le rapport des commissaires. "Il a levé le pied légèrement plus tôt que lors de son tour précédent, mais sa vitesse n'était pas significativement plus lente que les tours d'avant, même s'il a expliqué qu'il était en pleine possession du contrôle de la voiture et qu'il avait l'impression de pouvoir réagir pour éviter quelque chose si nécessaire. Il a précisé qu'il était également passé plus vite car il se trouvait alors dans un tour globalement plus rapide."

"Les commissaires ont examiné les conversations radio et ont noté que l'équipe l'avait prévenu de la présence d'un drapeau jeune. Ils n'ont pas précisé qu'il s'agissait d'un double drapeau jaune. De plus, ils ne lui ont pas conseillé d'avorter son tour, contrairement à ce que préconisent les notes du directeur de course à cet égard et selon lesquelles ils n'auraient pas dû être en mesure de signer un chrono significatif. En réalité, il a alors bouclé son tour le plus rapide de la Q1."

"L'objectif de la note du directeur de course est de souligner l'extrême importance de la nécessité de suivre les signaux pour des raisons de sécurité. Les commissaires ont cherché de possibles circonstances atténuantes, mais ils ont finalement estimé qu'il était de la responsabilité du pilote de voir et de respecter correctement le signal d'un double drapeau jaune dans une situation potentiellement très dangereuse."

George Russell s'élancera donc depuis la 19e place dimanche sur la grille de départ, les deux Williams occupant la dernière ligne.

Notons par ailleurs qu'Esteban Ocon, également sous enquête car suspecté d'avoir gêné Kimi Räikkönen en Q1, a finalement été innocenté et conserve sa neuvième place sur la grille.