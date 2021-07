Russell pénalisé sur la grille de départ à Silverstone

George Russell a été sanctionné de trois places de pénalité sur la grille de départ du Grand Prix de Grande-Bretagne. Le Britannique a été jugé responsable d'un contact survenu avec Carlos Sainz lors du premier tour des Qualifications Sprint à Silverstone.

Les deux hommes se sont accrochés à Brooklands, le contact forçant Sainz à sortir de la piste et à repartir loin dans le peloton, au 18e rang. Remonté jusqu'à la 11e place alors que son adversaire a terminé neuvième, Sainz estime que la faute était clairement à mettre sur le compte du Britannique.

"Je pense que c'était une erreur assez évidente de la part de George", a estimé l'Espagnol. "C'est difficile pour nous de se suivre dans l'air sale, c'est facile de faire des erreurs comme celle qu'il a faite, mais ça m'a coûté assez cher aujourd'hui en passant de dixième à dernier (sic), puis en devant remonter jusqu'à la onzième place pour finir derrière lui. Ça fait mal cette fois, car ce n'est pas ma faute."

"J'aurais dû terminer autour de la huitième ou septième place, et me retrouver en bonne position pour demain, mais ça m'a malheureusement coûté très cher. C'était difficile de doubler, j'ai réussi à faire quelques dépassements et à revenir à une place convenable."

Cet avis n'est pas partagé par Russell, le pilote Williams estimant que la Ferrari lui a "coupé la route" et qu'il ne pouvait "rien faire".

"Je l'ai vu mais je ne pouvais vraiment rien faire de plus avec cet angle", assure-t-il. "J'ai essayé de braquer plus, j'étais debout sur les freins, mais j'ai commencé à bloquer mes roues alors qu'il refermait la porte, donc je n'aurais rien pu faire de plus."

"Je pense que ça fait partie des choses qui arrivent quand on va à l'extérieur et que l'on ne peut pas vraiment voir ce qui se passe à l'intérieur. J'imagine qu'il ne savait tout simplement pas où j'étais, ça fait partie des choses qui arrivent dans un premier tour."

Après avoir entendu les deux pilotes et étudié les données ainsi que les images à leur disposition, les commissaires ont quant à eux estimé que Russell était bel et bien responsable de cet incident et l'ont sanctionné sur la grille. La pénalité s'accompagne d'un point de pénalité sur la licence du pilote Williams, portant à sept son total sur les douze derniers mois.

Sur la grille de départ dimanche, Russell s'élancera donc depuis le 12e rang et Sainz depuis le 10e.