Russell pénalisé sur la grille à la suite d'un changement moteur

Le week-end du Grand Prix des États-Unis démarre d'une bien mauvaise façon pour George Russell. Alors que le Britannique se préparait à prendre la piste à Austin pour la première fois depuis l'édition 2019 de l'épreuve, Williams a annoncé que son moteur serait remplacé par une nouvelle unité de puissance, la quatrième de l'année.

Russell avait atteint en effet la limite d'allocation pour le moteur à combustion interne, le turbo, le MGU-H, la batterie et le boîtier de contrôle électronique. Par conséquent, le pilote démarrera au fond de la grille ce dimanche. Toutefois, le futur pilote de la marque à l'étoile n'est pas le seul à être pénalisé à Austin puisque Sebastian Vettel monte lui aussi un nouveau bloc Mercedes.

Alors que le motoriste allemand s'inquiète de l'état de santé de ses unités de puissance en cette fin de saison, seuls deux pilotes disposant d'un moteur Mercedes ne sont pas sortis des clous en 2021 : Lando Norris, pilote McLaren, et Lance Stroll, pilote Aston Martin. Lewis Hamilton, Valtteri Bottas, Daniel Ricciardo, Sebastian Vettel, George Russell et Nicholas Latifi ont tous utilisé au minimum quatre moteurs.

Avant la confirmation de ce changement moteur, Russell s'était réjouit de la situation actuelle de son équipe, qui tient Alfa Romeo à distance, lors de la conférence de presse du jeudi. "Nous sommes dans une excellente position, nous avons une bonne avance sur Alfa Romeo derrière nous, et nous pouvons profiter de ces moments parce que nous avons fait un excellent travail cette saison", avait-il déclaré. "Nous pouvons aller en piste et essayer de nouvelles choses sur la voiture, explorer des directions différentes sur les réglages et voir comment [la voiture] réagit. C'est une opportunité unique."