Russell va être pénalisé sur la grille à Mexico

George Russell a commencé la première journée du GP de Mexico avec une boîte de vitesses "du vendredi", à savoir qui n'entre pas ou plus dans le décompte de celles montées en général à partir du samedi et qui doivent tenir plusieurs Grands Prix consécutifs. Toutefois, en raison d'un problème lors des EL1, Williams a fait le choix de placer sa boîte de vitesses "de course" pour les EL2.

Or, cette pièce a également souffert d'un souci terminal qui a non seulement privé le Britannique d'un important temps de roulage, puisqu'il n'a pu boucler que deux tours au total, mais qui va avoir un impact sur sa position de départ. En effet, comme la boîte en question n'a pas disputé le nombre de Grands Prix consécutifs requis, à savoir six (article 23.4a du Règlement Sportif), l'installation d'un nouvel élément débouche sur une pénalité de cinq positions sur la grille de la course de ce dimanche.

Cette nouvelle sanction intervient deux semaines après un départ depuis le fond de grille à Austin provoqué par un changement d'unité de puissance. "De manière inhabituelle, nous avons rencontré plusieurs problèmes de boîte de vitesses aujourd'hui et devons donc prendre une nouvelle boîte, ce qui nous donnera une pénalité de grille", a déclaré Russell. "Ce n'est pas idéal, mais c'est le dimanche que les points sont attribués. D'un autre côté, les EL1 ont été une bonne séance pour nous."

"La voiture était bien, j'ai trouvé un bon rythme et nous avons affiché un bon rythme de course. Ce sera crucial car l'altitude élevée rend les choses difficiles pour le refroidissement, pour les freins et pour l'unité de puissance. Si nous sommes au top de tout cela, je pense que nous pouvons être dans le coup pour la course."

Dave Robson, responsable de la performance du véhicule chez Williams, a expliqué que les deux problèmes sur la voiture de Russell étaient différents, et que l'équipe a également exécuté un programme réduit avec Nicholas Latifi en EL2, craignant initialement que le Canadien ait également un problème.

"Nous avons eu quelques problèmes aujourd'hui qui ont entravé le programme, en particulier lors des EL2", explique Robson. "Nous avons découvert un problème avec la boîte de vitesses de George à la fin des EL1 et nous avons donc choisi de monter sa boîte de course pour les EL2. Malheureusement, elle a souffert d'une autre défaillance lors du premier relais."

"Nous avons réduit le roulage de la voiture de Nicholas le temps de comprendre le problème et de confirmer qu'il ne souffrirait pas des mêmes ennuis. George va maintenant être équipé d'une nouvelle boîte de vitesses, ce qui lui vaudra une pénalité sur la grille de départ dimanche. C'est frustrant, mais au moins c'est arrivé aujourd'hui plutôt que pendant la course."