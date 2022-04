Russell est persuadé que Hamilton "reviendra plus fort"

Dynamiques différentes au sein de Mercedes. À Imola, George Russell a connu un week-end rayonnant grâce à un excellent départ : 11e sur la grille, le nouveau pilote de l'Étoile s'est installé dans les points, et a profité des erreurs de ses adversaires pour grimper au quatrième rang. Dans des conditions compliquées et sur une piste qui ne lui a jamais réussi (le Britannique avait abandonné lors de ses deux premiers Grands Prix en Émilie-Romagne), Russell a tout simplement été impressionnant.

En revanche, la situation a été plus compliquée pour son coéquipier. Dans l'incapacité de dépasser les monoplaces devant lui (et notamment celle de Pierre Gasly), Lewis Hamilton a terminé à une triste 13e place. Depuis le début de la saison, Russell a déjà terminé devant son coéquipier à trois reprises (après Djeddah et Melbourne). Cependant, ce dernier ne souhaite pas tirer de conclusions trop hâtives, d'autant plus compte tenu du palmarès de son camarade de garage. Selon lui, le résultat de Hamilton n'est dû qu'à des circonstances délicates.

"Je pense que c'est juste la façon dont les choses tournent parfois dans un week-end de course", a déclaré l'ancien pilote Williams. "J'ai pris un très bon départ. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé avec [Lewis] au départ, mais nous nous battons également, et quand la voiture est si loin de la tête et qu'elle n'est pas dans la bonne fenêtre, nous n'avons pas l'impression de piloter une voiture de course. Et surtout, nous avons du mal avec la mise en température des pneus. Vendredi, il faisait 13 degrés et c'était un cauchemar à piloter. Je m'attends à ce qu'il revienne très fort, et la façon dont il pousse et motive l'équipe est inspirante. Je ne suis pas à l'aise avec cette position, car je sais ce dont il est capable."

George Russell en interview au Grand Prix d'Émilie-Romagne.

Pour Russell, ses trois saisons passées dans une Williams scotchée en fond de grille lui ont sans doute permis de mieux apprivoiser une voiture capricieuse, chose que le septuple Champion du monde Hamilton n'a plus eu à faire pendant des années. À Imola, ce dernier a d'ailleurs estimé que cette W13 n'était "pas loin" de la McLaren de 2009, qu'il considère encore aujourd'hui comme la pire F1 qu'il a eu à piloter.

"En tant qu'équipe, il s'agit juste d'une position vraiment compliquée, et peut-être que dans une certaine mesure, les voitures très difficiles que j'ai pilotées chez Williams m'ont aidé", estime Russell. "Désormais, les Q1 et les Q2 sont très importantes, alors qu'auparavant, ce n'était qu'une formalité pour Mercedes. Il s'agissait presque d'échauffements pour être prêt pour la Q3. Comme je le disais, Lewis reviendra incroyablement plus fort, je n'en doute pas, et il me poussera jusqu'au bout."

Malgré une voiture qui possède des difficultés évidentes, Russell est le seul pilote de la grille à avoir terminé dans le top cinq des quatre premiers Grands Prix de la saison, le plaçant quatrième au classement des pilotes. "En termes de résultats, on optimise clairement les points, les choses sont allées dans notre sens sur ces quatre premières courses", a analysé Russell. "Ça nous donne confiance, à moi et à l'équipe, quand la voiture sera meilleure, nous serons là pour empocher encore plus de points. Mais comme je l'ai dit avant le week-end, nous ne pouvons pas maintenir ces résultats si nous n'améliorons pas le rythme de la voiture."