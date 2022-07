Russell en pole : "Il faut qu'on comprenne" ce résultat

"Je pense que demain sera une toute nouvelle journée et que dimanche sera également une journée très différente. Tout n'est donc pas perdu." Après un vendredi compliqué pour Mercedes au Grand Prix de Hongrie, George Russell avait fait preuve d'un certain optimisme, mais le résultat obtenu ce samedi a certainement dépassé ses attentes.

En effet, après une ultime séance d'essais libres perturbée par la pluie sur le Hungaroring, Russell a créé la surprise en signant la première pole position de sa carrière aux dépens des Ferrari, devançant Carlos Sainz de 44 millièmes après s'être classé deuxième en Q1 et septième en Q2.

"Je suis aux anges ! Absolument ravi !" s'extasie le jeune Anglais. "Hier, c'était probablement notre pire vendredi de la saison, et tout le monde a travaillé super dur hier soir. Nous ne savions pas vraiment quelle direction emprunter. Puis dans ce dernier tour, j'ai super bien passé le premier virage, j'ai super bien passé le second, et le chrono n'a fait que venir à moi. J'ai franchi la ligne d'arrivée, j'ai regardé l'écran et j'ai vu que nous étions premiers. C'était un sentiment incroyable."

Russell n'oublie toutefois pas le contexte de cette pole position, puisque les Flèches d'Argent étaient reléguées à environ une seconde des meilleurs lors des essais libres disputés sur le sec. Ainsi, lorsqu'il lui est demandé si Mercedes est de retour, le pilote de la marque à l'étoile répond prudemment : "Je ne sais pas. Il faut que nous étudiions ça et comprenions d'où vient [cette performance]. Nous avons quelques idées."

"En fin de compte, on ne marque pas de points en qualifications. Notre rythme de course est généralement bon, mais les Ferrari étaient très rapides vendredi. Mais nous allons tout donner. Quoi qu'il en soit, c'était une journée très spéciale, aucun doute là-dessus."