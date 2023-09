Russell n'en veut ni à Hamilton, ni à Mercedes après Suzuka

Je suis sûr que vous auriez aimé rester à la cinquième place, mais avez-vous apprécié la course, surtout avec votre équipier ?

Oui, assurément, je retiens le positif. Faire trois arrêts aurait pu être plus optimal qu'un seul, mais nous avons fait en sorte qu'il soit possible de s'arrêter une seule fois. Et ce n'est pas comme si [Oscar] Piastri nous avait dépassés facilement. Il lui a fallu deux tours et il nous a dépassés de justesse en fin de ligne droite. Avec Charles [Leclerc], j'aurais peut-être pu conserver ma position. Compte tenu du rythme de la voiture, je suis heureux d'avoir tenté le coup. Cinquième et septième, c'est un bon résultat [pour Mercedes].

Vous avez accepté l'inversion des positions ?

Oui, bien sûr. On se sert de la radio comme d'une soupape parce que, vous savez, il fait très chaud dans la voiture, la course est longue, vous êtes là à attaquer pendant une heure et demie, vous vous battez pour chaque centimètre. En ce qui me concerne, j'ai deux objectifs. L'un est... eh bien, l'objectif principal est de terminer deuxième au championnat constructeurs. Pour moi, le championnat pilotes est totalement oublié, vous savez, [alors que] Lewis [Hamilton] est en bonne position pour se battre pour une bonne place. Mais l'objectif est simplement de terminer devant Ferrari cette saison et de continuer à travailler pour l'année prochaine, donc non, pas de problème de mon côté.

Concernant les batailles que vous avez eues : il y a eu votre dépassement à la chicane, puis Lewis est revenu sur vous avant le premier virage. Et ensuite, plus tard, celle où vous êtes sortis tous les deux à Spoon. Comment avez-vous perçu tout cela ?

Je considère que c'était une vraie bonne bataille âpre. Le fait d'être en position de le mettre sous pression et d'effectuer des manœuvres sur lui, c'était satisfaisant. Je retiens donc que le rythme de mon côté était vraiment bon, compte tenu de la difficulté à piloter la voiture ce week-end. La course était dure et juste. Bien sûr, nous avons perdu un peu de temps à nous battre l'un contre l'autre. Et encore une fois, à la radio, vous êtes un peu frustré, cela fait partie de la course.

On ne va même pas en discuter. Il n'y a rien à discuter. Nous avons d'autres chats à fouetter, à savoir comment rendre notre voiture plus rapide. George Russell, à propos de la lutte avec Lewis Hamilton

Nous vous avons entendu dire "on se bat entre nous ou avec les autres ?" ; vous jugez que c'est allé trop loin ?

Non... Nous avons tous les deux perdu du temps par rapport aux voitures qui nous entouraient, donc vous savez... Comme je l'ai dit, nous n'allons pas facilement abandonner la position à l'autre. Il était encore tôt dans la course. J'avais plus de rythme, mais c'était lui qui était devant, donc comme je l'ai dit, ça fait partie de la course, on ne va même pas en discuter. Il n'y a rien à discuter. Nous avons d'autres chats à fouetter, à savoir comment rendre notre voiture plus rapide.

Carlos Sainz a dit qu'il pensait qu'il aurait probablement mieux valu, au moment de jouer le jeu du DRS, que Lewis reste derrière vous. Mais si cela s'était produit et qu'il avait dépassé Lewis, il pense qu'il vous aurait certainement dépassé étant donné l'avantage des pneus. Difficile de juger cela avec le recul ?

Oui, bien sûr, c'est difficile pour l'équipe de juger. Mais comme je l'ai dit, je n'ai qu'un seul objectif : terminer deuxième du championnat constructeurs. Lewis a réalisé une saison très régulière cette année. Il se bat pour la troisième place au championnat des pilotes. Vous savez, dans le pire des cas, nous avons perdu deux points. Mais nous aurions pu finir avec quatre points de moins, donc quand vous prenez les moyennes, vous savez, l'équipe a pris la bonne décision. De mon côté, il n'y a pas de rancune. Comme je l'ai dit, nous devons travailler sur la voiture et nous n'allons pas nous énerver pour une potentielle cinquième et sixième place contre une cinquième et une septième à l'arrivée.

Vous avez demandé de l'aide pour le DRS. Lewis a dit qu'il avait compris et il a évidemment fait ce qu'il pouvait. Vous étiez content de voir ça ?

Oui, bien sûr... Je veux dire, nous sommes dans le même bateau et... Mais c'est, juste par rapport à la façon dont la course s'est déroulée, vous savez, mes pneus étaient morts à la fin...

Propos recueillis par Adam Cooper

