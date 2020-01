Russell : Redresser Williams prend plus de temps que prévu

La saison de Williams en 2019 a démarré du très mauvais pied avec le retard accumulé par la conception de la FW42 qui l'a empêché de prendre la piste lors des premiers jours des essais hivernaux. La voiture s'est en plus avérée particulièrement lente et s'est retrouvée loin de la lutte pour le milieu de peloton. Paddy Lowe, directeur technique, a quitté l'écurie, qui a terminé avec un seul point au compteur et la dernière place du classement constructeurs pour la seconde année consécutive.

Williams travaille depuis pour améliorer les processus de développement de ses monoplaces pour l'avenir et Russell explique que cela est allé moins vite que prévu. "L'équipe a procédé à une grande remise à zéro au niveau de la philosophie aéro et nous avons dû prendre ce contrecoup sur le plan de la performance pour reconstruire ces fondations, donc au début de la saison nous n'avons pas été surpris par la position dans laquelle nous nous trouvions", a déclaré le jeune Britannique.

"Nous aurions espéré progresser plus rapidement, mais ces fondations ont été plus longues à mettre en place que ce que nous avions anticipé. [Mais] désormais, le taux de progression est vraiment important. Nous pouvons vraiment le voir en soufflerie avec le niveau d'appui que nous avions au début de l'année [2019], celui que nous avions [en fin de saison] et celui que nous estimons pour le début de la saison à venir. La seule chose que nous ne savons pas, c'est à quel point les autres vont progresser. Je peux vous dire que si personne d'autre ne progresse, nous serons bel et bien dans la lutte."

Même si la refondation a pris plus de temps que ce qui était attendu, Russell assure toutefois que les progrès effectués sur la FW42 était bien réels et que si un tel développement avait été en place dès le début de saison, elle aurait été capable de se battre régulièrement pour les points. "Tout le monde a progressé, mais nous croyons que nous allons progresser à un taux bien plus important l'année prochaine que cette année. C'est une grande raison d'être positif. Si nous [avions] démarré [2019] avec cette voiture, nous aurions été dans la lutte dès le début de saison parce que nous avons trouvé du temps avec la voiture. Mais tous les autres [ont également progressé, donc] de l'extérieur on dirait que nous n'avons pas progressé tant que ça, alors que nous l'avons fait au même rythme que tout le monde."

Concernant les objectifs de Williams pour 2020 et les nouvelles règles 2021, Russell explique vouloir "voir les progrès", avant d'ajouter : "Je veux voir les progrès de moi-même, et je veux voir les progrès de la voiture. Je crois que l'an prochain, nous serons plus forts. En abordant 2021, avec toutes ces fondations qui seront posées, nous devrions définitivement être en place."