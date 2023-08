Russell regrette des infos météo "totalement erronées" chez Mercedes

Comment résumer votre course ?

La course était terminée avant même d'avoir commencé. Je pense que les informations que nous avions concernant la météo étaient totalement erronées. Nous pensions que la pluie allait durer deux ou trois minutes, mais elle a de toute évidence duré plus longtemps. C'est vraiment dommage. On a raté le podium, et puis... Non, nous avons fait une bonne remontée et ensuite il y a eu un contact avec Lando [Norris, dans le 67e tour], un incident de course malheureux qui a causé la crevaison. Donc oui, c'est décevant mais c'est bien parce que nous avions une voiture rapide.

Vous étiez frustré à la radio. Quel genre de discussions allez-vous avoir avec l'équipe ?

En tant qu'équipe, nous devons faire le point, parce que, vous savez, nous recevons les informations, et elles ont été mal évaluées, au niveau de la météo. Donc cela n'a rien à voir avec la course ou l'ingénierie, ou.... Il s'agissait clairement d'une mauvaise interprétation de la météo et ça a gâché notre après-midi. Nous devons donc vraiment examiner ce qui s'est passé, pourquoi les autres ont décidé de rentrer au stand, quelles informations ils avaient que nous n'avions pas, et nous assurer que nous ne ferons pas à nouveau la même erreur.

George Russell en seconde position au départ du GP des Pays-Bas 2023 de F1.

Évidemment, vous comptez sur l'équipe pour obtenir ces informations. Vous auriez pu prendre la décision vous-même, mais vous devez aussi vous fier à ce qu'ils peuvent voir sur le radar...

Oui, ils m'ont dit que ça allait durer deux minutes et je pouvais me débrouiller pendant deux minutes dans ces conditions. Mais c'est devenu de plus en plus intense et ça a duré 10 minutes. C'est un effort collectif. Pour être honnête, c'est vraiment dommage que cela se soit passé de cette façon.

Vous vous êtes fait une frayeur quand Lewis Hamilton était derrière vous. Que s'est-il passé ?

Oui, j'ai eu un contact avec [Yuki] Tsunoda plus tôt dans la course, environ cinq tours avant, et j'avais d'énormes vibrations à haute vitesse, j'avais du mal à voir. J'ai regardé un peu dans mon rétroviseur et ensuite j'ai quitté la piste. Je suis content d'avoir évité le mur. Ce qui est bien avec cette piste, c'est qu'il n'y a pas de place pour les erreurs.

[Les vibrations ont] duré environ cinq tours. J'ai donc perdu trois ou quatre secondes de temps de course. C'est dommage parce que j'aurais pu rester devant Lewis, Lando et je ne sais plus qui d'autre... [Pierre] Gasly [il parle plus probablement d'Esteban Ocon, ndlr], je crois que c'est celui qui est sorti des stands. En voyant où Gasly a fini, l'histoire aurait pu être très différente.

Avec Matt Kew et Oleg Karpov