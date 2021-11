Russell rejoindra Mercedes après le GP d'Abu Dhabi

Couvé par Mercedes depuis 2016, George Russell intégrera l'écurie septuple Championne du monde en tant que titulaire la saison prochaine, en remplacement de Valtteri Bottas. Mais le Britannique n'aura pas à attendre 2022 pour se mettre au volant de la monoplace noire, il y sera autorisé dès le mois de décembre à l'occasion des essais d'après-saison qui se tiendront à Yas Marina dans le semaine suivant le Grand Prix d'Abu Dhabi.

Interrogé sur sa date d'embauche chez Mercedes lors de la conférence de presse du jeudi du Grand Prix de São Paulo, qui se tient ce week-end, Russell a répondu : "Ce sera lundi matin, après la course d'Abu Dhabi, et je me concentrerai à 120% sur tout ce qui concerne Mercedes. Je participerai au test puis je me rendrai directement à l'usine. Nous ferons un peu de simulateur et rencontrerons plusieurs personnes."

Russell a estimé que ses missions pour Mercedes du temps où il faisait partie du programme de développement de la marque à l'étoile aideraient à faciliter son intégration car elles lui ont permis d'aller à la rencontre d'un nombre important des membres de l'écurie allemande.

"Je suis très chanceux parce que, bien sûr, j'ai passé tellement de temps chez Mercedes, de 2016 jusqu'à 2018", a-t-il ajouté. "À chaque fois que je vois [les membres de l'équipe] à l'aéroport ou sur la piste..., je les connais aussi bien que presque tout le monde chez Williams. J'ai de la chance de rejoindre un groupe et une famille que je connais si bien."

À Yas Marina, les écuries seront autorisées à aligner deux pilotes et deux voitures mais l'une d'entre elles devra obligatoirement être équipée des roues 18 pouces qui seront utilisées en catégorie reine l'an prochain. En outre, lors de la première journée d'essais, il sera autorisé de faire rouler un jeune pilote, c'est-à-dire un pilote n'ayant pas participé à plus de deux Grands Prix de F1 dans sa carrière.

Pour l'heure, Mercedes n'a pas annoncé le nom du deuxième pilote participant aux essais d'après-saison. À noter que la marque à l'étoile est actuellement en discussion avec Alfa Romeo pour libérer Valtteri Bottas de son contrat avant les tests d'Abu Dhabi, ce qui lui permettrait de rejoindre plus tôt la structure de Hinwil.