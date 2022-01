Russell se remémore sa rencontre avec le "super-héros" Hamilton

Cette année, George Russell va s'installer dans le baquet laissé vacant par Valtteri Bottas, qui a pris la direction d'Alfa Romeo, et épaulera Lewis Hamilton au sein de l'écurie Mercedes. Sur les réseaux sociaux, l'annonce de ce transfert il y a quelques mois a fait évidemment beaucoup de bruit, et elle a également permis de voir ressurgir une photo très intéressante : celle de la première rencontre entre Russell et Hamilton, en 2009. À cette époque, le septuple Champion du monde n'avait conquis qu'un seul titre et Russell avait l'âge d'être en sixième. Douze ans plus tard, ils s'apprêtent à courir dans la même équipe de F1 !

Interrogé par Motorsport.com sur cette photo, Russell s'est rappelé à quel point il était impressionné de rencontrer Hamilton, qui a renforcé son rêve de devenir pilote de F1 à son tour. "Lewis est venu au PFI [l'un des circuits de karting les plus célèbres d'Angleterre], je crois que c'était à l'occasion des Formula Kart Stars, je courais en Comer Cadet à l'époque", se souvient Russell. "C'était comme rencontrer un super-héros. À cet âge-là, quand vous rencontrez un pilote de F1, surtout quand vous courez vous aussi, vous pensez que ces gens-là ne sont pas humains. C'était un moment vraiment spécial pour moi."

"Pour être honnête, je m'en souviens encore aujourd'hui. C'est assez étrange de se rappeler d'un souvenir de mes 11 ans. D'une certaine manière, c'est assez surréaliste de s'aligner aux côtés [de Hamilton] l'année prochaine. Je pense que c'est lorsque je l'ai rencontré que j'ai pensé que je voulais être comme lui, que je voulais être un pilote de F1 et gagner des Championnats du monde."

Hamilton, qui soufflera ses 37 bougies le 7 janvier prochain, a affirmé que la venue de Russell chez Mercedes permettrait d'apporter "du sang neuf" au sein de l'écurie huit fois Championne du monde.