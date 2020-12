Russell remplace Hamilton chez Mercedes à Sakhir

Mercedes a pris sa décision : George Russell remplacera Lewis Hamilton pour le Grand Prix de Sakhir. Le septuple Champion du monde a annoncé son forfait mardi, après un test positif au COVID-19, laissant quelques heures à son écurie pour s'organiser en vue du week-end prochain. L'équipe Championne du monde, qui dispose de Stoffel Vandoorne comme pilote réserviste, a opté pour donner une chance à son jeune protégé, placé chez Williams depuis l'an dernier. Un accord a été trouvé avec l'écurie de Grove pour que le pilote britannique puisse rejoindre la firme à l'étoile le temps d'une course.

"Avant toute chose, je souhaite remercier nos fidèles partenaires de Williams pour leur collaboration et leur ouverture d'esprit afin de permettre à George de courir pour Mercedes ce week-end", souligne Toto Wolff, directeur de Mercedes. "Les discussions menées avec les équipes de Williams ont été positives et pragmatiques, et ce furent les facteurs clés pour parvenir à un accord. Ce ne sera pas évident pour George de passer de la Williams à la W11, mais il est prêt à courir et dispose d'une connaissance approfondie des pneus 2020 et de leurs performances sur les voitures de cette génération. Nous avons un travail à faire ce week-end, et toute l'attention de nos efforts sportifs se portera sur Valtteri [Bottas] et George afin de maximiser notre capital de points en tant qu'équipe."

Chez Williams, écurie motorisée par Mercedes, Russell sera remplacé à Bahreïn par Jack Aitken, qui fera ses débuts en F1. Le pilote britannique, âgé de 25 ans, devait initialement participer à la première séance d'essais libres vendredi. Il restera dans le baquet aux côtés de Nicholas Latifi pour l'intégralité du Grand Prix.

"Notre partenariat de longue date avec Mercedes et l'affiliation de George sont bien connus, et je suis ravi de voir George disposer de cette opportunité unique de rejoindre les actuels Champions du monde", explique Simon Roberts, directeur de Williams. "Nous avons travaillé d'arrache-pied pour faire en sorte que cet accord avec Mercedes lui permette d'avoir cette fantastique opportunité. George demeure plus que jamais un pilote Williams et nous avons hâte qu'il revienne avec une expérience nouvelle et que nous souhaitons couronnée de succès."

La présence de Lewis Hamilton à Abu Dhabi dans dix jours est incertaine compte tenu de son isolement jusqu'au jeudi 10 décembre, ainsi que de la nécessité pour lui de présenter un test négatif au COVID-19 avant de faire son retour dans le paddock. Mercedes précise qu'un point sera fait en début de semaine prochaine.