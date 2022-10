Russell a présenté ses excuses à Sainz après l'incident du départ

Auteur d'un meilleur départ que Lewis Hamilton, George Russell a tenté de dépasser définitivement son équipier en s'infiltrant à l'intérieur au premier virage, mais dans sa manœuvre, il s'est retrouvé au contact de Carlos Sainz qui était devant lui et en lutte avec Max Verstappen. L'Espagnol, envoyé en tête-à-queue, a par la suite dû abandonner.

L'enquête des commissaires sur l'incident a conclu à une responsabilité "entière" du pilote Mercedes, coupable selon eux d'avoir "freiné tard" et pénalisé de cinq secondes en conséqence. Plus encore, les dégâts subis par la W13 au moment du contact, avec notamment un aileron avant abîmé, ont empêché Russell de piloter au mieux de ses capacités lors de la suite de l'épreuve. Il a terminé au cinquième rang, en signant le meilleur tour en toute fin de GP grâce à un arrêt pour monter des pneus neufs.

"Tout d'abord, je m'excuse auprès de Carlos", a-t-il déclaré lorsqu'il a été interrogé par Motorsport.com au sujet de l'accrochage. "Je suis déjà allé le voir. Quand j'attaquais dans le virage 1 et que j'ai vu qu'il était à l'extérieur de Max [Verstappen], je m'attendais à ce qu'il essaie de tenir à l'extérieur, et quand j'ai compris qu'il essayait de décroiser Max, je m'étais déjà engagé dans ma zone de freinage et le contact était inévitable."

"Mais en tant que pilote, il faut être conscient des possibilités des voitures qui vous précèdent. S'il s'était maintenu à l'extérieur de Max, j'aurais certainement été bien placé, car je me battais avec Lewis, pas avec les voitures devant. Dès qu'un pilote ralentit et qu'il essaie de décroiser, c'est difficile. Comme je l'ai dit, je reconnais mon erreur. Il n'y a pas grand-chose à dire de plus."

George Russell, Mercedes W13

S'il a pensé pendant un moment ne pas avoir de problème particulier suite au contact, Russell a compris qu'il y avait un souci suffisamment important pour le mettre "un peu nulle part en termes de rythme" : "Au début, nous ne pensions pas qu'il y avait beaucoup de dégâts, mais je dois dire que c'était probablement le pire dimanche de ma saison."

"J'étais un peu nulle part en termes de rythme. J'espère que lorsque nous examinerons la voiture, il y aura un peu plus de dégâts que ce que nous pensions. Mais dès que j'ai compris que je n'étais plus à portée de Checo [Pérez] et Charles [Leclerc], il s'agissait de ramener la voiture à la maison, parce que nous avons eu du mal à la garder sur la piste."

"C'était un peu compliqué, l'équilibre n'était pas constant tout au long du relais et du tour. Les conditions étaient délicates aujourd'hui. La seule chose étrange de la course est que mon relais intermédiaire était relativement compétitif quand j'étais derrière Checo et Charles. J'étais juste derrière eux, à portée de DRS pendant un certain nombre de tours, donc c'était l'exception. Le premier et le dernier relais, je n'étais nulle part."

Carlos Sainz après l'accrochage avec George Russell

Le directeur exécutif de Mercedes, Toto Wolff, a confirmé qu'après la course, l'équipe a découvert que l'aileron de Russell était "fortement endommagé" : "Je pense que l'incident au virage 1 est un incident de course. Peut-être, si j'étais un commissaire, que George a freiné tardivement, a eu un petit moment de sous-virage et ensuite Carlos a coupé assez brutalement, je ne sais pas si Max a eu un problème d'énergie ou non."

"Donc c'est dommage, mais nous devons encaisser les cinq secondes, et vu la façon dont il l'a percuté, nous avons été surpris que ce ne soit pas un abandon. Mais nous venons de voir l'aileron avant, il est fortement endommagé, pas seulement la plaque d'extrémité mais aussi en dessous, et c'est la partie cruciale pour l'aéro, donc il pilotait une voiture qui n'était pas capable de mieux."

Avec Adam Cooper et Luke Smith