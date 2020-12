Russell : "Une sensation étrange" en retrouvant la Williams

Salué pour son niveau de performance le week-end dernier chez Mercedes, puis par son professionnalisme ce vendredi en retrouvant sa Williams, George Russell n'a pas caché avoir vécu d'étranges sensations lors des essais libres du Grand Prix d'Abu Dhabi. Joker de Lewis Hamilton il y a quelques jours, le Britannique avait fait preuve d'une énorme faculté d'adaptation, mais il avoue que retrouver le cockpit de sa FW43, qu'il connaît pourtant sur le bout des doigts, l'a dans un premier temps un peu dérouté.

"Franchement, c'était une sensation étrange", confie Russell. "Avant Bahreïn, je voulais vraiment passer deux semaines dans la voiture [Mercedes], purement parce que je voulais apprendre tout ce dont j'avais besoin à Bahreïn afin de pouvoir arriver ici sans chercher d'excuses. Ça s'est tellement bien passé à Bahreïn qu'une part de moi, voulant tellement gagner, voulait revenir ici avec une grande opportunité. Cependant, les gens chez Williams m'ont donné cette chance [d'être là], ils ont travaillé très dur pour moi ces deux dernières années. Il est de mon devoir de terminer la saison sur une bonne note, et je suis là pour ça."

Aux avant-postes tout au long du week-end à Sakhir, Russell a retrouvé le fond de peloton lors des essais libres ce vendredi à Yas Marina, avec la 18e place, accusant un retard de 2"5 sur son coéquipier de la semaine dernière, Valtteri Bottas. "On ne peut pas cacher les chronos, c'est très clair", lâche Russell. "Mercedes est la référence. J'ai eu suffisamment de chance pour courir pour eux la semaine dernière et je sais où nous devons redoubler d'efforts avec la voiture. C'est un bon apprentissage, et pouvoir faire ce comparatif en cinq jours est génial."

Malgré une victoire qui lui a échappé à Bahreïn, Russell y a inscrit les premiers points de sa jeune carrière en Formule 1. Néanmoins, il aimerait désormais ouvrir le compteur de Williams, seule écurie du plateau qui n'a pas marqué la moindre unité cette année. "Nous allons tout essayer", promet-il. "Mais sur le rythme pur, nous savons que nous ne pouvons pas nous battre pour le top 10, en toute honnêteté. Kimi [Räikkönen] semblait très rapide, Kevin [Magnussen] aussi, mais c'est habituellement le cas. Nous sommes généralement un peu en retrait le vendredi, et nous réglons généralement les choses le samedi."