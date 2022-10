Une nouvelle règle ajoutée suite au cas Russell à Silverstone

En juillet dernier, le départ du Grand Prix de Grande-Bretagne avait été marqué par une série d'incidents dont le plus important avait vu l'Alfa Romeo de Zhou Guanyu se retourner puis glisser dans le bac à gravier du premier virage avant d'aller s'encastrer dans le grillage de protection qui se situait derrière un mur de pneus. Le Chinois avait involontairement été envoyé dans cette situation par George Russell, lui-même accroché par Pierre Gasly.

Victime d'une crevaison à l'arrière gauche dans l'incident et alors que le drapeau rouge avait été brandi, Russell avait alors quitté le baquet de sa Mercedes qui était arrêtée dans le dégagement du premier enchaînement et s'était rendu sur le mur de pneus pour s'enquérir de l'état de santé de Zhou. Après s'être assuré qu'il allait bien, il avait ensuite tenté de regagner sa monoplace mais n'avait pas pu la redémarrer et, après des discussions avec la direction de course, n'avait pas été autorisé à prendre le second départ.

Réunie en Conseil mondial mercredi, la FIA a validé un certain nombre de modifications des règlements pour la saison en cours mais surtout pour la saison à venir. Parmi les changements, une nouvelle règle a été inscrite et entre en vigueur dès le Grand Prix des États-Unis, en lien avec la situation de Silverstone.

Ainsi, l'article 26.18, classé dans la partie "Sécurité générale", dispose désormais que : "Sauf pendant une interruption du sprint ou une interruption de la course, toute voiture abandonnée sur le circuit par son pilote, même temporairement, sera considérée comme retirée de la séance. Dans des circonstances exceptionnelles, les voitures abandonnées sur le circuit pendant une interruption du sprint ou une interruption de la course peuvent être autorisées à participer à la reprise de cette séance, à condition qu'elles n'aient pas été abandonnées en raison d'un problème mécanique, de dégâts à la voiture ou dans le but d'obtenir un avantage."

George Russell sur la dépanneuse ramenant sa Mercedes au stand

En clair, désormais, quitter sa voiture durant un sprint ou une course (hors drapeau rouge), ou durant des essais libres ou des qualifications même en cas de drapeau rouge et même s'il est possible de rapatrier la voiture pour la réparer dans les stands, signifiera automatiquement le retrait de la séance en question.

Dans le cas précis qui concernait la situation de Russell à Silverstone, à savoir celle d'un pilote qui quitte sa voiture sur la piste en course et sous régime de drapeau rouge, il aurait fallu savoir s'il serait entré dans le cadre de ce que le règlement appelle sans les préciser des "circonstances exceptionnelles" et si les dégâts subis par la W13 (une "simple crevaison", avait déclaré Russell à l'époque) n'auraient pas pas interdit au Britannique de participer au second départ.