Russell espère que Spa aura été la "pire course" de Mercedes

Lorsque Lewis Hamilton et George Russell se sont qualifiés septième et huitième au Grand Prix de Belgique, avec près de deux secondes de déficit sur la pole position, le directeur d'équipe Toto Wolff a vu rouge. "C'est pour moi la pire séance de qualifications que j'aie connue depuis dix ans", a lancé l'Autrichien, alors que Mercedes restait sur la pole position de Russell en Hongrie, et les statistiques allaient dans son sens à une exception près.

La course s'est toutefois mieux passée à Spa-Francorchamps, bien que Hamilton ait été éliminé au premier tour lorsqu'il s'est rabattu de manière trop optimiste sur l'Alpine de Fernando Alonso en lui prenant la deuxième place. George Russell, lui, s'est avéré impuissant face aux Red Bull mais a finalement failli prendre l'avantage sur le poleman Carlos Sainz, franchissant la ligne d'arrivée un peu plus de deux secondes après la Ferrari.

"Je suis mitigé, car je suis convaincu que le podium était à ma portée", commente le pilote Mercedes. "Mais les pneus sont le sujet de notre ère en F1, et j'ai fait un petit blocage de roue, je suis sorti un peu large, j'ai perdu mes pneus et c'était game over. Bref, je suis mitigé."

Il n'empêche que cette prestation a dépassé les attentes de Russell avant la course, et l'intéressé est le premier à le reconnaître. "Je ne pense pas que nous nous attendions à finir deux secondes derrière Sainz", souligne-t-il. "Nous pensions pouvoir battre Leclerc. Nous ne pensions pas battre Verstappen. Max était probablement plus loin devant que ce à quoi nous nous attendions. Et nous étions probablement plus proches de Ferrari que prévu. Alors il y a des points positifs et négatifs."

George Russell (Mercedes)

La moyenne des dix meilleurs tours de chaque pilote montre les performances plus convaincantes de Mercedes en course par rapport à la déception des qualifications : Max Verstappen a atteint 1'51"134 pour Red Bull, George Russell 1'51"738 au volant de sa Flèche d'Argent et Charles Leclerc 1'52"073 avec Ferrari.

"Nous n'avons certainement pas réussi hier en qualifs. Il nous manquait probablement une seconde de performance avec les pneus. [En course], c'était une performance bien plus solide", confirme Russell. "Mais je crois vraiment que ce circuit expose certaines faiblesses dans la philosophie de notre voiture. Et j'espère que les choses s'amélioreront à partir du week-end prochain. Mais à vrai dire, tout ça est un peu déroutant pour l'instant, et il n'y a aucune garantie."

Certains éléments sont néanmoins encourageants quant à la suite des événements. "[Samedi] soir, nous avons appris des choses intéressantes permettant de comprendre pourquoi nous ne sommes pas forcément aussi compétitifs que nous nous y attendions ici. J'aime à penser que ça aura probablement été notre pire course", conclut l'Anglais.

Propos recueillis par Adam Cooper

