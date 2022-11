Russell "sûr que Verstappen va être fulgurant" en course

George Russell a remporté sa première course en catégorie reine ce samedi, à Interlagos, mais le pilote Mercedes a dû se contenter d'un sprint pour l'instant. Parti troisième lors de cette épreuve définissant l'ordre sur la grille de départ du Grand Prix de São Paulo, le Britannique a rapidement pris le dessus sur le poleman Kevin Magnussen avant de fondre sur Max Verstappen, en difficulté avec ses pneus mediums, pour lui ravir les commandes au cap de la mi-course.

"C'était incroyable, je ne m'attendais pas à avoir autant de rythme", a commenté Russell après le sprint. "Mais je pense que cela montre tout le dur travail accompli par tout le monde et les progrès que nous avons réalisés collectivement. Lors des trois dernières courses, depuis Austin, la sensation est vraiment bonne dans la voiture. Il est évidemment difficile de savoir comment Max se serait débrouillé s'il avait été en pneus tendres."

La première place de Russell est complétée par la troisième de Lewis Hamilton, qui se transforme en deuxième position sur la grille après l'application de la pénalité de Carlos Sainz, utilisant ce week-end un nouveau moteur. La première ligne du Grand Prix de São Paulo sera donc 100% Mercedes, une première cette année, les performances des deux Flèches d'Argent lors du sprint ayant convaincu Verstappen de leur statut de favorites pour la victoire.

Si Hamilton fera "tout ce qui est en [son] pouvoir" pour conquérir cette première victoire qui n'a cessé de lui échapper en 2022, Russell s'attend quant à lui à ce que le pilote Red Bull exige une revanche lors de la course du dimanche.

"C'est fou de penser que nous partons tous les deux en première ligne", a lancé Russell. "Lewis a fait un excellent travail en s'élançant huitième, donc ça va être palpitant. Je suis sûr que Max va être fulgurant demain. Mais nous sommes dans une position confortable en divisant possiblement les stratégies pour aller chercher la victoire."

Avant de porter l'estocade sur Verstappen, Russell a essuyé deux revers. Bien plus fringant dans les portions lentes du tracé pauliste, le Britannique a profité de cet avantage pour rester dans le sillage du Néerlandais et activer son DRS dans les deux zones. Néanmoins, la traînée s'avérait handicapante en ligne droite, ce qui a contraint Russell à prendre plus de risques qu'espéré.

"C'est un peu difficile parce que, évidemment, c'est une course sprint et il faut gérer l'équilibre des risques et des récompenses", a ajouté le pilote Mercedes. "Donc même si je mourais d'envie d'avoir cette victoire, je ne voulais pas prendre trop de risques et me retrouver sans points, en partant au fond de la grille. Nous avons réussi à [achever le dépassement] au bout du troisième coup."