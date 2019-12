Russell aura 3 journées de tests avec Mercedes d'ici la fin d'année

Lewis Hamilton ne pourra pas prendre part au test d'Abu Dhabi en raison d'engagements avec des sponsors de l'écurie. C'est donc George Russell qui sera aligné aux côtés de Valtteri Bottas. Le Britannique prendra le volant de la W10 ce mercredi, après avoir roulé la veille au matin pour Williams, l'équipe avec qui il disputera la saison 2020. La semaine suivante, Russell réalisera deux journées d'essais avec les pneus 18 pouces de 2021, toujours à Yas Marina, au volant d'une monoplace modifiée.

Pas au mieux en début de week-end, au point qu'un remplacement a un temps été envisagé, le Champion F2 2018 a été rassuré par le directeur exécutif de Mercedes, Toto Wolff, quant à ce qui sera attendu de lui alors que les rumeurs se multiplient autour de l'avenir de Hamilton. "J'ai dit à George, qui n'était pas à 100% ces derniers jours, que ce test ne vise pas à l'étalonner, car nous sommes absolument certains qu'il a les qualités d'un potentiel futur pilote Mercedes. Il a la vitesse pure, il a le talent, il a l'intelligence."

"Il y a une raison pour laquelle il a gagné la F3 et la F2 en tant que rookie. Ça n'a pas été fait souvent auparavant. Et il a fait un sans-faute en F1. C'est plus pour l'expérience. Donc il n'y a rien à prouver pendant les tests à venir. George est sous contrat avec Williams et nous honorons toujours tous les contrats car ils lui ont donné la chance d'arriver en F1. S'il fait le test, ça va probablement juste confirmer ce que nous savons déjà."

Russell a déjà eu l'occasion de rouler au volant de la Mercedes W10 lors des essais qui ont suivi le GP de Bahreïn. "Les inquiétudes sur ma santé occupaient mon esprit pas seulement pour ce week-end mais également pour la semaine prochaine, quand je piloterai leur voiture", a expliqué le jeune pilote. "Mais ils ne vont pas me juger sur un seul test. Je suis là pour faire un travail, je suis là pour leur apporter des données, pour apprendre autant que possible et pour rapporter l'expérience que j'ai dans cette voiture aux gars ici, et quand je l'ai fait à Bahreïn, c'était grandement bénéfique et j'espère que ça sera à nouveau le cas."