Russell serait "très choqué" si Mercedes était plus rapide en course

Qui aurait parié sur une pole position de Mercedes au Grand Prix de Hongrie à la fin de la première journée d'essais ? Les pilotes de la Flèche d'Argent ont surpris par leur manque d'aisance et de rythme en Essais Libres 1 et 2. Dans l'ultime séance du vendredi, George Russell était à neuf dixièmes du meilleur temps de Charles Leclerc et Lewis Hamilton à plus d'une seconde.

Les simulations de course, réalisées avec les pneus mediums, étaient tout aussi inquiétantes puisque le temps au tour moyen de Russell sur un relais de 10 tours était environ une seconde plus lent que celui de Max Verstappen, sur le même composé. "Notre rythme avec le plein d'essence n'a probablement jamais été pire que [vendredi]", affirmait Russell.

Mais au prix d'un long travail dans la nuit hongroise, Mercedes a comblé toutes ses lacunes. À la surprise générale, Russell a signé le meilleur temps des qualifications, au nez et à la barbe des Ferrari. Son coéquipier aurait pu l'accompagner en première ligne, néanmoins un problème de DRS l'a laissé septième sur la grille.

Compte tenu de cette performance et de la difficulté à dépasser sur le Hungaroring, d'aucuns estiment que Russell a les armes pour offrir à la marque à l'étoile sa première victoire de la saison ce week-end. Toutefois, Russell ne s'attend pas à être aussi brillant sur une plus longue distance.

"On prend un jour à la fois, on ne veut pas s'emballer et on y va simplement pas à pas. Quitter l'emplacement [sur la grille], prendre un bon départ, faire un bon premier relais, est-ce que l'on va faire un, deux ou trois arrêts ?" a-t-il indiqué. "Nous savons que nous avons, de manière relative, une voiture plus rapide en course qu'en qualifications. Si c'est encore le cas ce week-end, je serai très choqué. Je pense que nous avons tout simplement été parfaits aujourd'hui [en qualifications] et que nous avons extrait [la performance] jusqu'au dernier millième de seconde."

Invité à donner davantage de détails sur l'ampleur des changements effectués par Mercedes entre vendredi et samedi, Russell est resté muet. Le Britannique a néanmoins révélé : "[Il y a eu] des discussions sur la philosophie générale, si la direction que nous, l'équipe, prenons était bonne. Nous avons comblé l'écart mais, évidemment, [vendredi] a été une journée désastreuse."

"Nous pensons qu'il y avait de nombreuses raisons à ça et elles se sont toutes additionnées pour nous mettre à plus d'une seconde de la référence. Mais après avoir vécu une journée comme aujourd'hui [samedi], peut-être premier en vitesse pure – évidemment Max a eu un petit problème –, nous avons clairement renversé la situation et nous sommes probablement de retour là où nous espérons être."