Russell troisième au terme d'une "course de survie"

Ce n'est pas aujourd'hui que la série impressionnante de George Russell prend fin. Systématiquement classé dans le top 5 depuis le début de la saison, le seul pilote de la grille à réaliser une telle performance, le Britannique a de nouveau terminé dans les cinq premiers à l'issue du Grand Prix d'Espagne, sixième manche de l'année.

Mieux encore, il a hissé sa Mercedes sur le podium et brièvement mené la course en se défendant face à Max Verstappen, le futur vainqueur. Un résultat particulièrement motivant pour la marque à l'étoile, qui avait placé de grandes attentes sur cette course en introduisant plusieurs évolutions sur la W13.

Peut-on donc affirmer que Mercedes est de retour au sommet ? "J'aimerais pouvoir dire ça mais aujourd'hui, ça a été très difficile", rétorque Russell. "J'ai donné tout ce que j'avais pour retenir Max, il a fait du super travail. Je suis très heureux de pouvoir me tenir [sur le podium]. Nous avons dû travailler très dur. Je dédie [ce résultat] à tous ceux de Brackley et Brixworth [les usines châssis et moteur de Mercedes, ndlr]."

Avec un peu d'aide extérieure, à savoir l'abandon de Charles Leclerc et la sortie de piste de Max Verstappen en début de parcours, Russell s'est momentanément retrouvé en tête de la course. Et avec les problèmes de DRS du pilote Red Bull, le Britannique est parvenu sans trop de mal à conserver l'avantage. Néanmoins, une surchauffe détectée sur sa monoplace l'a contraint à ralentir, ce qui a permis à Verstappen et Sergio Pérez de le dépasser.

Et plus tard, c'est un autre problème, beaucoup plus inquiétant à en croire les ingénieurs de Russell et de Lewis Hamilton, qui a bien failli pousser les deux pilotes à l'abandon. Ainsi, en dépit de sa bonne avance sur le reste du peloton, Russell n'a jamais été certain de décrocher de gros points en Espagne.

"Pour être honnête, ça nous a fait beaucoup de mal", déplore-t-il à ce sujet. "Mais quand j'avais la Red Bull dans mes rétroviseurs, je faisais le maximum pour le garder derrière et il y a eu quelques tours qui ont été très bons, très agréables. Je suis heureux de pouvoir ramener une troisième place et beaucoup de points [pour l'équipe]. C'était très difficile dans les derniers tours. C'était une course de survie au moment où nous avons su que nous avions de l'avance."