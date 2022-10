Russell "trop prudent" face à Hamilton au départ

Positionnés aux deuxième et troisième rangs sur la grille de départ du Grand Prix de Mexico, George Russell et Lewis Hamilton semblaient disposer d'une opportunité de pouvoir prendre l'avantage sur Max Verstappen en profitant de la longue pleine charge de 811 mètres séparant la ligne de départ du premier virage. Seulement, équipés de pneus mediums face aux tendres du Néerlandais, les pilotes Mercedes n'ont pas réussi à prendre l'ascendant.

Et sur le plan personnel, Russell estime même qu'une trop grande prudence dans le premier enchaînement de l'Autodromo Hermanos Rodriguez, pour éviter tout risque d'incident avec son équipier, lui a coûté deux positions et une chance de terminer à nouveau sur le podium. Une prudence aussi liée à l'incident récent avec Carlos Sainz au premier virage à Austin.

Dans les faits, Russell était sur l'extérieur au moment d'aborder le premier virage alors que Verstappen se trouvait en milieu de piste mais devant lui. Le Britannique s'est alors positionné derrière la Red Bull en abordant le second virage, ce qui a permis à Hamilton de s'infiltrer à sa droite et d'être mieux positionné, à l'intérieur du troisième virage. Le pilote #63 regrette de n'avoir pas été plus agressif, comme il l'aurait été en temps normal.

"Je savais que je n'aurais pas été en mesure de dépasser Max à l'extérieur", a déclaré Russell lorsqu'il a été interrogé par Motorsport.com sur son premier tour. "Mais en ayant Lewis à l'intérieur, je ne voulais pas être trop agressif ; évidemment, c'est mon coéquipier. Et finalement ça m'a coûté cher et m'a fait perdre deux positions. Donc en définitive, si j'avais réussi à maintenir ma position, j'aurais probablement terminé deuxième aujourd'hui."

Quand il lui a été demandé s'il aurait donné autant de place à quelqu'un d'autre que son équipier, Russell a répondu : "Ouais, je pense que c'est plutôt au virage 1 [que j'aurais agi différemment] pour être honnête, où en temps normal j'aurais juste décroisé, ou bien dans le virage 2, où j'aurais fait élargir l'autre pilote. Donc oui, c'est parfois comme ça que ça marche."

"J'aime à penser que ça aurait été la même chose si ça avait été l'inverse. Peut-être, peut-être pas, je ne suis pas trop sûr. Mais les trois dernières courses ont été un peu difficiles pour moi ; trop d'incidents, trop d'erreurs. Et ça a probablement été un facteur dans le fait d'être trop prudent. Il y a un équilibre à trouver dans tout ça."