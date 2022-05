Russell : "On a une vraie chance face à Ferrari"

Quatrième sur la grille de départ du Grand Prix d'Espagne, certes à six dixièmes du poleman Charles Leclerc, George Russell a le sourire. En y ajoutant la sixième place de Lewis Hamilton, le Britannique dresse le bilan du meilleur résultat de Mercedes en qualifications. Surtout, il perçoit une multitude de signes prometteurs pour la suite, y compris pour la course de demain, qu'il prédit "chaotique" et parmi les plus compliquées de ce début de saison.

"Bien sûr, tout est basé sur les résultats, et c'est le meilleur de l'équipe cette saison donc ça donne de l'optimisme car, franchement, on n'avait pas les pneus dans la bonne fenêtre", assure-t-il à l'heure du bilan de sa séance de qualifications. "On était toujours les plus rapides dans le premier secteur et on avait toujours du mal dans le troisième, sans trouver le bon équilibre. Ferrari semble extrêmement rapide ce week-end, mais je pense que l'on a une meilleure voiture pour la course que pour les qualifs. Je suis vraiment fier du travail réalisé par tout le monde à l'usine ces deux dernières semaines et ces derniers mois. Je pense que l'on a désormais un package qui peut être notre base pour progresser."

Mercedes dans une nouvelle phase

Après une journée de vendredi studieuse et validant les évolutions apportées à la W13, la tendance s'est concrétisée en course. Selon l'ex-pilote Williams, Mercedes est désormais passé dans une autre phase de son travail, par nature beaucoup plus passionnante puisqu'il s'agit de se concentrer sur la performance.

George Russell au volant de la W13 à Barcelone.

"On connaît la direction dans laquelle on doit aller, et ça prend du temps pour d'abord trouver les problèmes, ensuite développer les outils afin de les régler, puis les introduire sur la voiture pour qu'elle soit plus rapide", rappelle George Russell. "Je pense que nous en sommes là. Maintenant, on connaît la direction, on peut se concentrer sur le fait de rendre la voiture plus rapide plutôt que sur le fait de résoudre des problèmes."

"On est vraiment confiants pour être beaucoup plus dans le coup. Ce n'était pas une journée optimale et on signe quand même notre meilleur résultat collectif. On a toujours été dans le top 3 ou le top 4, tout le week-end. C'est un week-end plus facile pour nous et on a hâte de voir ce que nous réservent les prochains Grands Prix. Ça va prendre encore quelques courses jusqu'à ce que l'on trouve beaucoup plus de rythme."

Alors, George Russell est impatient d'en découdre, surtout qu'il estime très sérieuses les chances de podium sur la piste catalane. S'il mise sur une domination de Red Bull en rythme de course, il pense sa Mercedes capable de se mesurer aux Ferrari sur les longs relais.

"Je pense que ce sera une course chaotique demain", prévient-il. "Il y aura plusieurs arrêts pour tout le monde. Max [Verstappen] a l'air beaucoup plus rapide que les autres mais je pense que l'on a une vraie chance face à Ferrari, à moins qu'ils n'aient trouvé quelque chose pendant la nuit. Je pense que l'on sera dans le match avec eux. On va essayer de se battre pour un podium. La dégradation des pneus est énorme. Ce sera l'une des courses les plus compliquées de la saison, pire qu'à Bahreïn même à cet égard, donc il faut réfléchir ce soir pour trouver la meilleure solution."