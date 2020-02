Russell : La Williams est bien plus agréable à piloter

Pour la structure de Grove, c'est le jour et la nuit par rapport à des essais hivernaux 2019 où elle avait manqué deux journées et demi d'essais en raison d'une FW42 en retard. George Russell lui-même fait preuve d'auto-dérision à ce sujet, ne manquant pas de souligner qu'à ce stade, la voiture était "encore en pièces détachées".

En revanche, le bolide 2020 s'est payé le luxe de faire un shakedown avant la première journée de tests, et la matinée inaugurale sur le circuit de Barcelone s'est avérée encourageante : 73 tours (contre 33 lors de la première semaine d'essais 2019) et un temps de 1'18"168, près d'une seconde plus rapide que le chrono qualificatif de Russell au Grand Prix d'Espagne 2019 et très proche de sa référence sur l'ensemble des tests 2019 (réalisée en gomme C5, deux crans plus tendre que la C3 employée ce matin).

"Je dirais que le comportement général de la voiture est bien meilleur", se félicite l'Anglais. "Dès le premier tour du jour, j'ai eu la confiance de pousser la voiture à la limite, alors que l'an dernier, la sensation n'était pas agréable dans les premiers tours. En fait, c'était assez effrayant de piloter lors des premiers tours l'an dernier, en essayant de construire cette confiance."

"Là, c'est déjà mieux, mais une voiture agréable à piloter n'est pas forcément rapide. Ce sport est basé sur le temps au tour ; peu importe comment on parcourt ce tour, tant que la voiture est rapide, c'est l'essentiel. Il y a des progrès dans ce domaine ; reste simplement à voir si nous sommes parvenus à mettre davantage d'appui sur la voiture pour concurrencer les gars autour de moi."

Après une campagne 2019 passée en fond de peloton, avec un seul point au compteur, Williams doit être soulagé de cette matinée sans accroc. "C'est extrêmement important", confirme Russell. "L'an dernier, c'était loin d'être idéal ; l'équipe a fait du très bon travail pour accomplir cela. La voiture est bien mieux construite que l'an dernier, elle a l'air meilleure en matière de design ; je pense donc que cette matinée a été très positive."

"Tout le monde était un peu perdu l'an dernier car ils ne savaient pas quoi faire, vu qu'il n'y avait pas de voiture ici. Nous sommes vraiment enthousiastes pour la nouvelle saison ; la dernière forgeait le caractère. Je suis convaincu que nous prendrons plus de plaisir en course que l'an dernier. C'est ce que nous espérons tous."

Et pour la symbolique, c'est la Williams qui a été la première en piste lors de ces essais, dès 9h ce mercredi matin. "Nous avions une matinée intense au programme, et pour tout faire, il était important de prendre la piste tout de suite. Mais j'imagine aussi qu'après l'an dernier, c'était important psychologiquement pour nous tous, et pour tous ceux qui ont travaillé jour et nuit à l'usine, de voir leur voiture en piste en premier. C'est un soulagement pour tout le monde, et nous pouvons désormais nous attaquer à ce programme d'essais", conclut Russell.

Related video