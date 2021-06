L'excellent rythme de Tsunoda à Bakou a inquiété son patron

Yuki Tsunoda sort-il enfin la tête de l'eau ? Sa neuvième place au Grand Prix de Bahreïn, première manche de l'année, laissait entrevoir un début de saison très encourageant pour le rookie. Toutefois, le pilote a enchaîné les déceptions lors des manches suivantes, si bien que son compteur n'avait rien enregistré de plus que les deux points de Bahreïn au terme des cinq premiers Grands Prix.

L'endiguement des contre-performances de Tsunoda se faisait de plus en plus attendre dans le garage AlphaTauri. Finalement, le Japonais a décroché son meilleur résultat de la saison au Grand Prix d'Azerbaïdjan en terminant l'épreuve en septième position. Si son patron, Franz Tost, est satisfait, l'Autrichien était également anxieux en observant son pilote, redoutant que sa course finisse une nouvelle fois en eau de boudin.

"Yuki a fait un travail fantastique", s'est réjoui Tost à l'arrivée de la course. "Il a eu un petit accident [en qualifications] mais c'était en Q3, c'est déjà arrivé à des pilotes plus expérimentés. Son rythme de course était incroyable par moments. J'avais peur que quelque chose tourne mal parce qu'il était vraiment rapide. Je pense qu'il obtiendra de bons résultats dans la seconde moitié de saison, lorsqu'il aura gagné en expérience et roulera sur des circuits qu'il connaît."

Comme l'a souligné Tost, Bakou était une découverte pour Tsunoda. Une arrivée dans les points représente donc une nette progression et, selon le directeur d'AlphaTauri, il s'agit de la performance la plus complète offerte par le Japonais cette saison. "[Tsunoda] a beaucoup progressé", a-t-il assuré. "Il ne faut pas oublier que c'était sa première fois à Bakou. À Bahreïn, il a marqué des points en terminant neuvième, mais il connaissait le circuit depuis la Formule 2. Il s'est immédiatement familiarisé avec le circuit de Bakou. Pour moi, c'est une performance fantastique. Nous devons travailler sur certaines choses, nous le savons, mais je suis confiant parce qu'il a un super talent."

Tsunoda doit apprendre à se gérer

L'un des principaux reproches adressés à Yuki Tsunoda est sa facilité à commettre des erreurs. À plusieurs reprises, le pilote AlphaTauri est allé à la faute en qualifications et en course, privant son écurie de précieux points dans la lutte pour la cinquième place du classement général. Et bien que le Japonais ait terminé dans les points pour la première fois depuis le mois de mars, son crash en Q3 à Bakou est venu s'ajouter à une longue liste d'erreurs commises cette saison.

Afin de ne plus faire de fautes, Franz Tost a estimé que le rookie devait tout simplement apprendre à trouver la limite au moment d'attaquer. "Yuki a montré une amélioration constante [au GP d'Azerbaïdjan], il est allé de plus en plus vite", a-t-il déclaré. "Dans son dernier tour [en Q3], il a trop attaqué. Il doit savoir où se situe la limite. Si vous êtes dans le même dixième que les autres pilotes, alors il est difficile d'être plus rapide. Et vous devez admettre que vous ne pouvez pas aller plus vite, sinon vous finirez dans le mur. Mais cela fait partie de l'apprentissage. L'équipe a bien progressé dans la compréhension de la voiture et aussi du côté du retour technique. Je suis donc certain que nous allons le mettre sur le bon chemin, car il a une pointe de vitesse naturelle incroyable."

