Le rythme de Verstappen en pneus usés a effrayé Leclerc

Les qualifications du Grand Prix des Pays-Bas s'annonçaient serrées à l'issue de séances d'essais libres aussi disputées les unes que les autres, et elles l'ont été. Mais c'est le large leader du Championnat du monde, Max Verstappen, qui a signé la pole position !

Les Ferrari de Charles Leclerc et Carlos Sainz accusaient respectivement 21 et 92 millièmes de retard sur le local de l'étape au terme d'une Q3 à suspense sur la piste de Zandvoort. Le Monégasque est évidemment déçu que la pole position lui ait échappé, mais il s'attendait à pire compte tenu du rythme extrêmement compétitif de Max Verstappen en gommes usées lors de la Q2 : le pilote Red Bull était alors très proche du meilleur temps, avec un dixième de déficit seulement.

"C'était très serré", commente Leclerc. "Max a fait un super tour à la fin, et notre voiture n'a fait que s'améliorer au fil des qualifications. Au début, j'avais vraiment peur car Max était bien plus rapide que nous en pneus usés. Mais en Q3, la voiture était un peu meilleure et je suis parvenu à faire ce tour qui était suffisamment bon pour la deuxième place."

Sainz, qui a signé le meilleur temps de la Q2 avant de rétrograder au troisième rang en Q3, se satisfait de ce résultat, même s'il s'est fait une petite frayeur lors de la première phase avec le 14e chrono. "C'était un tour propre sans erreur", indique l'Ibère au sujet de la Q3. "Il me manque juste un peu moins d'un dixième pour battre Charles et Max. C'était à la limite, chaque petit mètre de piste que l'on pouvait utiliser pour attaquer était important. Les qualifications ne se sont pas bien passées tout du long, mais je pense qu'en fin de compte nous avons fait du bon travail."

Carlos Sainz (Ferrari)

Désormais, que peut espérer la Scuderia pour la course ? Leclerc a bon espoir de donner du fil à retordre à Verstappen. "Nous sommes bien plus compétitifs ici que le week-end dernier, ça fait plaisir", se satisfait-il. "Notre rythme de course paraît relativement compétitif ; ça va être serré avec les Red Bull, mais il faut juste que nous prenions un super départ, puis on verra."

Quant à Sainz, il ne manque pas de souligner que la gestion des pneus jouera un rôle crucial : "C'est très dur, surtout avec ces voitures plus lourdes. La piste est particulièrement exigeante avec les pneus. Nous avons beaucoup de surchauffe pendant le tour, même dans les longs relais, alors il y a beaucoup de dégradation. Demain sera donc une journée intéressante. Il va se passer beaucoup de choses, même si c'est difficile de dépasser sur cette piste. Il y aura quand même beaucoup d'options stratégiques."