Safety Car : pour Albon, il faut (encore) revoir les règles

La prise en compte des retardataires sous Safety Car est une problématique très récente à l'échelle de la Formule 1 puisqu'elle n'a véritablement fait l'objet de mesures qu'à partir de la fin des années 2000. À cette époque, la réglementation 2007 les autorisa pour la première fois à dépasser les voitures dans le tour du leader puis la voiture de sécurité et à se repositionner en queue de peloton.

L'avantage est double, puisque d'un côté cela permet de redonner une chance à ces voitures de pouvoir mieux figurer en les remettant artificiellement toutes dans un même tour et surtout cela retire des "obstacles" dans la lutte entre leaders. Toutefois, il y a un problème : le temps qu'il faut pour regrouper les pilotes puis procéder au dédoublement avant d'attendre que les retardataires soient revenus en queue de peloton contribue à rallonger les périodes de neutralisation.

Du coup, cette règle a été purement et simplement abandonnée en 2010, laissant donc les retardataires au milieu des pilotes dans le tour du leader, dans le but de réduire la durée des périodes sous Safety Car. Finalement, en 2012, à nouveau, les pilotes à un tour ont pu se dédoubler, dans les mêmes conditions qu'auparavant. Trois ans plus tard, pour la saison 2015, il a été décidé de se passer de l'obligation d'attendre qu'ils soient tous revenus en queue de peloton pour relancer l'épreuve.

Bien entendu, la polémique du Grand Prix d'Abu Dhabi 2021 a jeté une nouvelle lumière sur ces questions puisque c'est bien cette procédure-là qui est au cœur des débats. Des modifications réglementaires ont d'ailleurs été effectuées avant le début 2022 sur deux points. D'abord, le timing de relance de la course ne dépend désormais plus du moment où le dernier retardataire dépasse le leader, comme c'était le cas jusqu'en 2021, mais bien du moment où le message indiquant que des voitures peuvent revenir dans le tour est communiqué. En pratique, cela signifie qu'il y a donc encore moins de temps donné aux retardataires pour refaire leur retard sur le peloton avant la relance, qui doit quoi qu'il arrive toujours s'effectuer à la fin du tour suivant cette annonce.

L'autre évolution, c'est une modification sémantique où le "any cars" de la réglementation précédente, qui avait de tout temps été compris comme désignant "toutes les voitures à un tour" (ce que Michael Masi, lui-même, avait déjà expliqué en 2020), est devenu "all cars". Cela ressemble à une réponse au débat suscité par un argument soulevé par Red Bull au soir du GP d'Abu Dhabi 2021, qui n'avait d'ailleurs pas été repris par les commissaires dans leur rejet de la réclamation de Mercedes.

Alex Albon au volant de la Williams FW44

Le Grand Prix de Bahreïn 2022 a vu une voiture de sécurité être déployée en fin de course, à la suite de l'incendie sur l'AlphaTauri de Pierre Gasly. Et le règlement y a été appliqué à la lettre : le message a été communiqué par la direction de course au moment où le peloton se trouvait dans la ligne droite de retour au 49e tour, puis la course a été relancée à la fin du 50e. Or, dans ce court laps de temps, les retardataires revenus dans le tour n'avaient pas eu le temps de faire la jonction, le premier d'entre eux Lance Stroll ayant franchi la ligne de départ/arrivée une vingtaine de secondes après le leader Charles Leclerc.

Alex Albon, qui faisait partie des six retardataires, a été interrogé par Motorsport.com sur cette situation, et ne s'est pas montré convaincu, appelant à nouveau à revoir les choses : "Ils ont fait une règle qui, je suppose, fait partie du truc d'Abu Dhabi, [selon laquelle] il n'y aura qu'un seul tour pour rattraper le retard, ce qui n'est pas suffisant."

"Premièrement, en ce qui concerne la sécurité, je suppose que ça allait, mais on roulait à fond et avec la voiture de sécurité sur la piste. Je ne suis pas sûr que c'est ce que nous voulons, mais bien sûr nous allons rouler aussi vite que nous le pouvons pour revenir sur les leaders. Je ne sais pas si c'est mieux ou pas. Pour moi, c'est pire car cela a étalé le peloton, nous étions en quelque sorte dans notre propre course à l'arrière, loin de tous les autres, donc peut-être que c'est quelque chose à revoir."

Il faut toutefois rappeler que le message invitant les voitures à revenir dans le tour n'est normalement communiqué qu'à partir du moment où la situation qui a motivé la voiture de sécurité est réglée et que la piste est considérée comme "dégagée". En pratique, à Bahreïn, c'est à partir du moment où l'AlphaTauri a pu être mise en sécurité derrière des rails que les retardataires ont pu dépasser tout le monde et rouler aussi vite que possible pour tenter de combler leur retard.