Arrivée sous Safety Car : les équipes F1 n'avaient pas trouvé d'accord

Le débat autour des Grands Prix allant à leur terme sous Safety Car, ce qui est arrivé pour la dixième fois de l'Histoire du Championnat du monde au GP d'Italie 2022, a été rouvert neuf mois après la vive polémique qui a entouré les actions de la direction de course pour qu'un dernier tour sous drapeau vert soit disputé à Abu Dhabi, quitte à enfreindre le règlement.

L'application des règles qui avaient été écartées à Yas Marina ce dimanche à Monza a conduit à ce qu'il ne soit pas possible de réaliser l'ensemble de la procédure avant le dernier tour. Ainsi, l'abandon de Daniel Ricciardo et les difficultés diverses qui ont entouré l'évacuation de sa McLaren et le regroupement du peloton ont obligé la direction de course à maintenir le Safety Car jusqu'au drapeau à damier.

Cette fin d'épreuve que d'aucuns ont jugé frustrante, notamment dans l'idée que la victoire aurait pu se jouer dans les ultimes instants après une course pourtant globalement dominée à la régulière par un Max Verstappen qui se dirigeait a priori vers un succès aisé, a pavé la voie à une relance des débats sur le sujet, notamment entre les acteurs de la discipline. Christian Horner, directeur de Red Bull, estimait que la course aurait dû être interrompue au drapeau rouge pour assurer un ou plusieurs tours sous drapeau vert.

Toutefois Andreas Seidl, responsable de McLaren, a expliqué après le GP que le projet de mettre en place des règles pour éviter les fins de course sous Safety Car avait été en discussion après Abu Dhabi l'an passé, les équipes échouant alors à se mettre d'accord sur une solution.

"Après ce qui s'est passé l'année dernière à Abu Dhabi, il y a eu beaucoup de discussions entre la FIA, la Formule 1 et toutes les équipes impliquées pour voir comment les règles pourraient être modifiées afin de s'assurer que les courses ne se terminent jamais sous voiture de sécurité", a expliqué Seidl.

Le Safety Car lors du GP d'Italie 2022

"Mais malgré le fait que la FIA et la Formule 1 nous aient tous poussés à trouver des solutions, nous, les équipes, et pratiquement toutes les équipes, n'avons pas accepté de changement parce que nous ne pouvions pas nous mettre d'accord sur une meilleure solution, qui soit aussi une solution équitable en termes de résultat sportif. C'est pourquoi, je suppose, nous devons simplement accepter que, malheureusement, des situations comme [celle de dimanche] peuvent se produire."

Seidl a déclaré que la FIA et la Formule 1 ont "vraiment essayé" de trouver un moyen de changer les règles pour s'assurer que les courses se terminent toujours sous drapeau vert, mais il y avait selon lui trop de préoccupations de la part des équipes sur le fait que le spectacle soit privilégié par rapport à l'aspect sportif.

"Nous voulons seulement une solution qui soit également équitable sur le plan sportif et qui ne risque pas de déboucher soudainement sur une situation périlleuse", a déclaré Seidl. "C'est pourquoi nous n'avons pas pu nous mettre d'accord sur quelque chose de mieux que ce qui est en place. Au final, nous avons voté pour que le règlement reste tel qu'il était. Autant que je me souvienne, toutes les équipes ont voté comme ça. Et donc, je pense qu'il faut clore le sujet."

Ce lundi, le président de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, a réuni divers acteurs de la discipline, dont les managers des écuries, pour discuter d'un certain nombre de questions sportives. Prévue de longue date, cette réunion a très certainement abordé le sujet des Safety Cars à la lumière des événements de Monza.

Avec Luke Smith, Filip Cleeren et Jonathan Noble