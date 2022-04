Sainz agacé par le "désordre" inutile créé par la FIA

La direction de course a peut-être changé de visage(s) et d'organisation, elle n'en reste pas moins dans le collimateur des concurrents dès qu'une situation complexe se présente. À l'issue du Grand Prix d'Arabie saoudite, Ferrari et Carlos Sainz estiment ainsi que certains processus de décision doivent être accélérés. Ils se sont sentis lésés lors du restart après l'intervention de la voiture de sécurité à Djeddah, où l'inversion des positions avec Sergio Pérez a mis du temps à se faire.

Pendant la neutralisation, Sainz est sorti des stands à la hauteur de Pérez, qui a pris l'avantage en piste, mais l'Espagnol avait franchi le premier la ligne de Safety Car, lui octroyant théoriquement la priorité. Malgré des échanges radio, la FIA n'a demandé l'inversion des positions qu'après la relance, qui a donc été faussée pour le pilote Ferrari, finalement troisième à l'arrivée. Une situation qui l'a agacé puisqu'il a été privé de toute tentative de menacer le futur vainqueur Max Verstappen à cet instant de la course.

Si je m'étais fait doubler par Russell, qu'aurions-nous fait ? Carlos Sainz

"En fin de compte, on a créé un désordre qui, pour moi, n'était pas nécessaire, sachant que nous avons fait six tours derrière la voiture de sécurité et qu'il y avait donc des millions d'opportunités pour que Checo me laisse passer afin d'avoir une belle bagarre au restart", déplore Sainz. "Si je m'étais fait doubler par George Russell, par exemple, qu'aurions-nous fait ? Est-ce que Checo aurait dû laisser passer Russell et moi ? C'est très injuste. C'est vraiment ce genre de choses que nous devons continuer à améliorer, je pense que nous devons les simplifier et faire en sorte que ce soit plus rapide et plus simple à comprendre pour tout le monde, même pour les pilotes afin de courir avec l'esprit beaucoup plus clair."

"Maintenant, c'est notre priorité numéro un de discuter avec la FIA, car en gros, Checo a perdu l'occasion de se battre contre moi au restart, et j'ai perdu l'occasion de me battre contre Max, parce que la position n'a pas été rendue pendant le Safety Car. Nous avions beaucoup de tours pour le faire. La FIA ne nous l'a pas permis, et je pense que pour le bien de la course et de la F1, ce genre de choses doit se faire plus rapidement et plus efficacement."

Directeur de Ferrari, Mattia Binotto soutient la position de son pilote et estime lui aussi que la direction de course a beaucoup trop tardé à intervenir.

"Je pense qu'ils ont mis un peu trop de temps à se décider et à transmettre aux commissaires", précise-t-il. "Finalement, il semble qu'ils aient pris la décision lorsque la voiture de sécurité allait rentrer, et c'était trop tard pour inverser [les positions] avant le restart. Je ne les blâme pas, mais pour ce type de décisions, il faut aller plus vite car c'était évident. Je pense que ça aurait pu se faire différemment et que ça aurait été important de le faire autrement. Ça aurait été beaucoup plus juste et équitable d'inverser les positions avant le restart, car c'était la bonne position à avoir pour la relance."