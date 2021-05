Depuis 1991, le Grand Prix d'Espagne de Formule 1 se tient sur le circuit de Barcelone, situé près de Montmeló. La piste, qui offre une longue ligne droite de départ/arrivée et une majorité de virages à trajectoire unique, a été retravaillée à plusieurs reprises depuis son ouverture dans le but d'augmenter le nombre de dépassements, avec un succès plus que modéré.

Avant les dernières modifications en date, un rallongement de la ligne droite opposée et l'élargissement de l'épingle du virage 10 plus tôt dans l'année, le tracé avait changé pour la dernière fois en 2007. Une nouvelle fois pour booster les dépassements, une chicane avait été installée dans le dernier secteur afin de permettre aux monoplaces de négocier le dernier virage, New Holland, en formation serrée.

Cependant, en plus de contourner l'ancien avant-dernier virage, une longue courbe à droite négociée à pleine vitesse, cette chicane peine à remplir son rôle, au grand désarroi des fans de la discipline. On peut alors se demander si un retour de l'ancien dernier secteur n'est pas envisageable, à l'instar des modifications de 2021.

En marge du Grand Prix d'Espagne, qui a lieu ce week-end, Fernando Alonso a confié "qu'il serait préférable d'avoir deux [derniers] virages rapides pour maximiser le potentiel de la voiture et l'aérodynamique." Mais le pilote Alpine a nuancé son propos peu après : "S'il y a eu ces changements il y a quelques années, c'était pour une raison particulière. Je suppose que cette raison est toujours d'actualité. Et n'importe quelle configuration me satisfait."

Très prisée lors des essais de pré-saison de par sa proximité géographique avec la plupart des usines des équipes de Formule 1, la piste espagnole est connue de l'ensemble des pilotes du plateau, qui ne sont donc plus aussi enthousiasmés à l'idée de se produire en Catalogne. Mais selon Carlos Sainz, le circuit "très cool" de Barcelone serait "davantage apprécié" si les tests hivernaux de la F1 se déroulaient dans un autre lieu.

Et contrairement à Alonso, le pilote Ferrari est partisan d'un retour à l'ancienne configuration du dernier secteur, représentatif d'une Formule 1 "old school", celle de son enfance, et offrant un plus grand défi au niveau du pilotage. "Je ne pense pas qu'un [retour à l'ancienne configuration] changera les choses", a-t-il admis. "Mais si cela ne change rien, alors je préférerais les deux virages à grande vitesse. Pourquoi ? Parce que c'est la version old school du circuit, celle que j'ai vue en grandissant et celle que j'apprécie vraiment."

"Depuis que la chicane a été introduite, je ne pense pas que le [nombre de] dépassements ait vraiment augmenté", poursuit Sainz. "Donc, je préférerais choisir la version la plus fun pour les pilotes et pour les fans aussi. Maintenant, nous avons le DRS et peut-être qu'il sera plus efficace si vous sortez du dernier virage un peu plus rapidement et potentiellement [avec] une plus grande aspiration. Cela pourrait faciliter les dépassements. Mais, cela pourrait aussi faire l'effet inverse, avec l'impossibilité de se suivre dans le dernier virage. Donc, je ne sais pas. Mais j'aimerais bien essayer."

