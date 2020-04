Sainz : L'annulation de la saison 2020 serait "difficile à accepter"

Les neuf premières courses de la saison 2020 de F1 ont été reportées ou annulées à cause du COVID-19, et les Grands Prix de France et de Belgique sont fortement menacés par les restrictions mises en place dans les deux pays. Carlos Sainz reconnaît qu'une saison sans compétition serait difficile à digérer et aurait un impact négatif énorme, même s'il juge que la décision d'abandonner la saison serait compréhensible si la situation continuait à affecter le monde entier.

"Je préfère penser qu'il y aura peu de courses plutôt qu'imaginer que tout sera annulé", a déclaré le pilote McLaren. "Abandonner la saison serait un gros coup porté [à la F1] et ce serait difficile à accepter. Si la situation n'est pas sous contrôle, ce serait compréhensible, mais ça aurait des conséquences négatives pour notre sport et tout ce qui l'entoure. Beaucoup d'emplois seraient menacés et ça n'est jamais une bonne chose."

"La F1 souffrira des conséquences de cette pandémie, comme n'importe quel autre sport ou business. Cette situation aide les équipes à se rendre compte qu'il faut faire des efforts, être critique et s'accorder sur les changements à effectuer. Je suis sûr qu'avec les règles qui ont déjà été décidées et les décisions prises ces derniers jours, nous verrons une F1 plus compétitive et plus viable. C'est une discipline qui emploie des gens brillants, des grands ingénieurs et professionnels avec une belle infrastructure, et je suis certain que nous pouvons être un exemple sur la manière de sortir plus fort de cette situation."

L'Espagnol juge également que si la saison a lieu, il est probable qu'elle soit composée d'un nombre de courses plus proche de dix que des 18 ou 20 que veulent les dirigeants de la F1 : "Actuellement, beaucoup d'options sont considérées. Ils ont déjà annoncé l'annulation de courses comme Monaco. Les circuits urbains ont davantage de difficultés avec tout ce qu'ils impliquent, et la difficulté d'adaptation à leur environnement. Je pense personnellement que nous parlons d'une saison plus proche de dix courses, entre huit et 14 je dirais, que de 20."

"En regardant la situation et en faisant les calculs, il n'y a pas la place pour beaucoup plus. Je suis sûr que la saison sera bien plus courte que ce que prévoyait le calendrier initial, peut-être même avec plus d'une course sur le même circuit, probablement à huis clos, et possiblement avec des week-ends de deux jours au lieu de trois. Ce sera un Championnat très différent de ce que nous avons vu dans l'Histoire de la F1 jusqu'ici."

Sainz assure en revanche être opposé à un concept de "Super Saison" comme en WEC, qui s'étendrait jusqu'à l'année prochaine : "Je pense qu'il est trop tôt pour décider de faire une Super Saison. Nous devons essayer d'avoir la meilleure saison 2020 possible. Si nous devons finalement la changer en Super Saison, c'est une décision qui sera prise par les autorités compétentes. En tout cas, je n'aime pas l'idée."