Sainz : Je peux enfin attaquer sans avoir peur de l'accident

Cinquième du championnat et "meilleur des autres" à l'issue de la saison 2021, Carlos Sainz était promis à un bel avenir pour sa deuxième campagne avec Ferrari. Néanmoins, après deux podiums pour entamer la saison, l'Espagnol a notamment connu deux abandons sur tête-à-queue consécutifs et une autre sortie de piste, bénigne celle-ci, lors de sa course à domicile.

Ces erreurs ont eu pour effet de plomber la confiance de Sainz, qui n'a plus été en mesure de rivaliser avec son coéquipier Charles Leclerc. Néanmoins, au GP du Canada, Sainz a profité de la pénalité du Monégasque à la suite d'un changement de moteur pour porter seul les espoirs de victoire de la Scuderia, et il n'a pas déçu puisqu'il a obtenu le meilleur tour en course et terminé deuxième, quelques mètres seulement derrière le vainqueur Max Verstappen.

Sainz estime ainsi que ce week-end presque parfait à Montréal lui a permis de franchir une étape importante : il se sent désormais plus à l'aise pour pousser la F1-75 dans ses retranchements. Et bien qu'il "espère" être capable de rivaliser plus souvent avec Verstappen et Leclerc, l'Espagnol préfère se fixer d'autres objectifs pour la suite de la saison.

"Je veux voir les choses un peu plus course par course et ne pas trop penser au championnat ou à quelque chose comme ça", explique-t-il. "Je veux vraiment me concentrer sur le fait de me rendre sur un circuit et de voir si si je peux me mettre dans une bonne fenêtre de performance et de confort dans la voiture. Je pense que je l'ai fait [au Canada], dès les EL1 j'ai été très rapide, à la fois en rythme de qualifications et de course."

"Durant la course, j'ai attaqué à fond sans avoir peur de perdre la voiture, comme ça a été le cas à Barcelone par exemple. De bons progrès ont été faits, nous avons changé de petites choses sur la voiture pour essayer de la rendre un peu plus à mon goût, et ça a l'air de marcher. Mais, dans le même temps, je pense que j'ai besoin de plus de circuits, de plus de virages différents, pour me faire une bonne idée."

Carlos Sainz, Ferrari F1-75

Sainz est satisfait, son patron aussi. Mattia Binotto, directeur de la Scuderia, assure que l'Espagnol peut être un candidat régulier à la victoire, ce qui est d'une grande aide pour l'écurie dans sa lutte avec Red Bull au championnat, même s'il reconnait que les qualifications sont encore un point à améliorer.

"Ça a été une très bonne course et je pense que course après course, [Sainz] gagne en confiance, améliore son pilotage et est de plus en plus rapide", commente l'Italo-Suisse "Il est heureux, il est plus détendu. Je suis sûr qu'il prouvera lors des prochaines courses qu'il est aussi un prétendant à la victoire. Je suis satisfait de la manière dont il a roulé et c'est important pour [Ferrari] de pouvoir compter sur lui, de savoir qu'il peut être très rapide."

"Pour triompher dans un duel si serré avec Red Bull et Max, il faut être parfait sur un week-end complet. Et les qualifications de Carlos [au Canada] n'étaient plutôt pas parfaites. Cela lui a peut-être coûté un peu parce qu'il y a une différence entre être devant et prendre en chasse."

Avec Filip Cleeren