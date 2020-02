Sainz : "Aucune urgence" à signer un nouveau contrat avec McLaren

Après déjà cinq saisons passées en Formule 1, Carlos Sainz fait presque déjà figure de pilote expérimenté. Pourtant l'Espagnol n'a, en ce début d'année, que 25 ans. Passé de Renault à McLaren l'an passé, il a enfin trouvé chez une écurie de Woking en reconstruction un écrin qui lui sied à ravir et où il a pu mettre en avant ses qualités de pilote, mises parfois de façon injuste dans l'ombre de Max Verstappen chez Toro Rosso, et qui ont du mal à émerger lors de ses dernières saisons avec la structure italienne et pendant ses quelques mois passés chez le Losange.

Son podium au Brésil l'an passé, même s'il ne l'a pas vraiment savouré comme il aurait dû en raison d'une pénalité tombée après la cérémonie officielle, était en cela symbolique et apparaissait pour beaucoup comme une juste récompense. Sainz terminait la saison en chef de file d'une équipe qui retrouvait enfin le top 4 du classement constructeurs et allait s'offrir sur le plan personnel une belle sixième place au championnat pilotes, arrachée dans le dernier tour à Abu Dhabi.

Désormais dans la deuxième et dernière année de son contrat avec McLaren, Sainz reconnaît s'y sentir très bien et que les discussions ont commencé, tout en affirmant ne pas être pressé de les terminer. "Évidemment, ce n'est pas un secret que je suis très heureux ici chez McLaren, et il y a bien sûr des choses qui se passent en coulisses", a déclaré l'Espagnol à Motorsport.com. "Nous avons déjà commencé à discuter, mais dans le même temps nous allons y aller doucement parce que nous ne sommes qu'en février. Il n'y donc aucune urgence. Je ne vais pas cacher que je suis très, très heureux chez McLaren, et que j'ai beaucoup de confiance dans ce projet et dans la manière dont il se déroule depuis le début."

Des propos auxquels Andreas Seidl, le directeur de McLaren, fait écho. "Nous aimons toujours qu'il y ait de la clarté dès que possible. Mais, sur ce sujet en particulier, nous ne sommes absolument pas pressés pour l'instant de prendre une décision ou de faire des annonces. Nous abordons désormais la saison 2020, nous sommes très heureux de Lando [Norris] et Carlos, de ce qu'ils ont fait l'an passé. Il est donc important pour nous, en tant qu'équipe, de passer à l'étape supérieure. Je suis sûr qu'ils peuvent également passer à la prochaine étape avec tous les enseignements tirés l'an passé, et ensuite je pense qu'il n'y aura aucune raison pour nous de changer quoi que ce soit pour l'avenir."

"Avoir de la stabilité aide toujours"

L'accord sur deux saisons avec McLaren a constitué pour Sainz le premier contrat pluriannuel depuis ses débuts en Formule 1. Un paramètre pas étranger à ses performances en 2019, selon lui. "Je pense que ça a joué un rôle dans le déroulement de la saison. Avoir un peu de stabilité aide toujours n'importe quel athlète ou pilote de course", a ainsi ajouté le #55. "Pour moi en particulier, je n'ai jamais connu cela par le passé, donc je ne savais pas comment ça allait m'affecter, mais à l'évidence l'effet a été plutôt bon sur moi."

"Ça m'a permis de me concentrer sur moi-même, sur la manière de devenir un meilleur pilote de course, sur la façon d'aider mon équipe à être une meilleure écurie pour la saison suivante. Tout cela a fait de moi un pilote plus complet et prêt à être encore plus performant et avec plus de constance."

Avec Luke Smith