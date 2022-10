Sainz battu pour un demi-dixième : "J'en ai un peu marre"

Le top 3 des qualifications du Grand Prix du Japon 2022 est particulièrement serré. Le poleman, Max Verstappen, n'a obtenu qu'une avance de dix millièmes de seconde sur Charles Leclerc et de 57 millièmes sur Carlos Sainz, en troisième position. Les deux hommes de la Scuderia Ferrari étaient pourtant en avance sur la marque du Néerlandais en entrant dans le dernier secteur lors de leur dernière tentative chronométrée, mais ni l'un ni l'autre n'a bien géré l'ultime chicane les séparant de la ligne d'arrivée.

Sainz a ainsi expliqué après la séance qu'il avait payé le prix fort en se montrant trop exigeant envers ses pneus tendres au début de son tour, ce qui a mené à leur surchauffe en fin de boucle.

"C'était un bon tour, propre jusqu'à la dernière chicane", a commenté l'Espagnol. "J'ai probablement un peu trop fait chauffer les pneus à l'entrée [du virage] et ça m'a coûté un peu de temps. On aurait pu gagner un demi-dixième. C'était un tour très propre, très bon tour jusqu'au dernier virage. J'ai un peu patiné, juste un peu trop pour mes pneus arrière dans ce dernier tour."

Carlos Sainz, Ferrari F1-75

Auteur de deux pole positions cette saison, à Silverstone et à Spa-Francorchamps, Sainz a aussi connu plusieurs déconvenues en qualifications cette saison : en Autriche, la pole du sprint lui a échappé pour 82 millièmes, et en Hongrie et aux Pays-Bas, il a dû s'incliner pour 44 millièmes et 92 millièmes, respectivement.

S'ajoute donc à la liste l'infime écart de Suzuka, ce qui n'enchante pas le pilote Ferrari. "J'en ai un peu marre d'être à un demi-dixième de la pole", a-t-il pesté. "Ça fait plusieurs fois que nous sommes tous très proches les uns des autres, depuis Zandvoort et aussi avant la pause estivale. Mais, d'une manière ou d'une autre, [la pole] a tendance à tomber dans les mains de Max ou de Charles plutôt que dans les miennes. Avec un peu de chance, vers la fin de la saison, je finirai par en avoir une."

Depuis sa troisième position, Sainz reste malgré tout idéalement placé pour jouer la victoire en course. Si la pluie est attendue dimanche après-midi, le départ pourrait se faire sur une piste sèche, et l'Espagnol dispose d'un bel atout avec un train de pneus tendres neufs.

"Je pense que la météo aura un rôle à jouer", a-t-il estimé. "La pluie va arriver, nous ne savons pas si ce sera à deux heures [de l'après-midi], à trois heures ou à quatre heures, c'est-à-dire après la course. Il peut se passer beaucoup de choses [en course]. Il y a aussi une grosse opportunité en partant troisième. Nous avons aussi réussi à garder un train de [pneus] tendres, au cas où nous en aurions besoin. Donc nous sommes en bonne position pour nous battre contre Max."