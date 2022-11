Sainz : "Une bonne course" malgré le retard sur les leaders

Avant que Carlos Sainz ne termine cinquième du Grand Prix de Mexico, il fallait remonter jusqu'au 2 octobre, lors de l'épreuve de Singapour, pour voir le pilote Ferrari franchir la ligne d'arrivée d'une course pour la dernière fois. Clairement, l'Espagnol a manqué de réussite ce mois-ci car, en dépit d'une pole position aux États-Unis, il n'a complété que 611 kilomètres sur les 1074 parcourus au total.

Par conséquent, Sainz était plutôt satisfait d'avoir revu le drapeau à damier au Mexique, même si les performances de la F1-75 ont été décevantes. Déjà surclassées en qualifications par les Red Bull et les Mercedes, les machines rouges confiées à Sainz et Charles Leclerc ont été rapidement distancées le lendemain, franchissant la ligne à une minute du vainqueur Max Verstappen.

"Je pense que j'ai fait une assez bonne course mais quand on voit l'écart avec le leader, on ne pouvait pas faire plus", a commenté Sainz, qui a devancé son coéquipier. "Nous avons dû faire des compromis pour ce week-end, nous savions avant la course que nous allions être lents. Mais nous avons maximisé les points que la voiture pouvait inscrire aujourd'hui. Au moins, pour voir le positif, nous n'avons pas perdu gros et maintenant nous pouvons nous concentrer sur le Brésil et Abu Dhabi, où nous espérons être de retour dans le rythme."

L'humeur de Sainz était pourtant beaucoup plus maussade le samedi, après les qualifications. L'Espagnol avait déploré lors de cette séance un mauvais comportement de sa monoplace, et cela pouvait distinctement se voir sur la piste avec plusieurs glissades dans les rapides esses du deuxième secteur.

Carlos Sainz, Ferrari F1-75

Fort heureusement pour le pilote Ferrari, sa F1-75 s'est montrée moins capricieuse en course, avec un réservoir plein, même si sa pointe de vitesse ne s'est pas améliorée. "Au niveau du comportement, oui ; au niveau du rythme, non", a répondu Sainz, interrogé par Motorsport.com sur l'amélioration de la F1-75 en course. "J'étais à l'aise avec le comportement, je pouvais faire des chronos réguliers, avec une bonne gestion des pneus, mais nous étions simplement lents. Malheureusement, notre rythme ne s'est pas amélioré par rapport aux qualifications."

"Je me sentais bien. Je n'ai pas mal, je vais bien. Parfois, l'altitude ici peut être difficile, mais je pense que j'ai fait une assez bonne course. Pour une fois, j'étais très rapide, malheureusement nous étions à une minute de [Verstappen]."

Concernant la nature des "compromis" évoqués précédemment par Sainz, l'intéressé a laissé l'honneur à ses supérieurs de les expliquer.

"Je suis sûr que si vous le demandez à Mattia [Binotto, directeur d'équipe] ou Laurent [Mekies, directeur sportif], ils en parleront clairement. Nous allons en parler ouvertement. Mais de mon côté, c'est quelque chose de technique que je préfère ne pas trop commenter. Je préfère me concentrer sur les points positifs, c'était une bonne course pour moi. Sans avoir fait de course [complète] depuis un mois, être de retour dans la voiture et faire une bonne course, avec un bon rythme, est au moins quelque chose de positif", a-t-il conclu.

Propos recueillis par Adam Cooper