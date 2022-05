Sainz et Pérez changent de boîte de vitesses avant le départ

Dans les derniers instants des qualifications du GP de Monaco 2022 de F1, Sergio Pérez s'est accidenté après avoir perdu le contrôle au virage du Portier, l'arrière gauche tapant dans des Tecpro. Obstruant en partie la piste, la Red Bull RB18 du Mexicain a surpris Carlos Sainz qui n'a été averti que tardivement de l'incident devant lui. En freinant pour tenter d'éviter le contact, l'Espagnol a perdu l'arrière de sa Ferrari F1-75 dont la roue arrière gauche est venue frapper la roue avant droite de la monoplace devant lui, ce qui a cette fois totalement bouché le passage et entraîné un drapeau rouge.

Dans ces conditions, la question était de savoir ce qu'il en serait des dégâts sur les F1 des deux pilotes, les chocs à l'arrière laissant toujours craindre un risque pour les boîtes de vitesses. Profitant d'une nouvelle réglementation en la matière instaurée depuis le début de la saison, les deux écuries ont effectué un changement de cet élément, entre autres choses.

"Après avoir examiné la voiture de Carlos après l'accident d'hier et compte tenu de la force de l'impact, nous avons décidé de changer la boîte de vitesses par précaution", peut-on notamment lire dans un court communiqué de la Scuderia Ferrari. "Naturellement, les parties de l'arrière qui ont été endommagées ont également été changées. Ces changements sont sans pénalité."

En effet, cette année, le fonctionnement de l'allocation des boîtes de vitesses s'aligne avec ce qui a cours depuis longtemps côté moteur : les pilotes n'ont plus à faire, avec leur boîte, un nombre de courses donné avant de pouvoir en changer sans pénalité mais disposent désormais de quatre boîtes (et quatre carters de boîte) qui doivent leur permettre de faire la saison complète et qui peuvent être utilisées librement. Ainsi, monter une boîte déjà utilisée cette saison ou encore une nouvelle boîte qui entre dans le quota n'est plus synonyme de pénalité automatique.

Sainz partira donc bien de la seconde position et Pérez de la troisième sur la grille de départ de la course, qui démarrera à 15h en Principauté et sera à suivre en direct commenté sur Motorsport.com.