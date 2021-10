Sainz : Le contact avec Ricciardo "à la limite de la légalité"

Daniel Ricciardo avait pris le meilleur sur Carlos Sainz dans les premiers mètres du Grand Prix des États-Unis et s'était maintenu devant le pilote espagnol jusqu'à la deuxième salve d'arrêts au stand, lorsqu'un undercut réalisé par Ferrari a mis en danger la cinquième place de l'Australien. Fort heureusement pour McLaren, le Cheval Cabré s'est emmêlé les pinceaux dans la voie des stands, laissant à l'écurie britannique l'opportunité de répondre au tour suivant sans compromettre la position en piste de Ricciardo.

Malgré tout, Sainz est parvenu à revenir sur les talons de l'Australien et a porté une attaque au 43e tour, à l'extérieur du virage 14. Une tentative infructueuse puisque Ricciardo a poussé son rival vers la zone de dégagement. Et bien que les deux hommes soient entrés en contact, que Sainz se soit plaint d'une défense "un peu sale" à la radio et que le pilote Ferrari ait légèrement endommagé son aileron avant, ce qui l'a ralenti et a facilité le dépassement de Valtteri Bottas en fin de course, les commissaires n'ont pas ouvert d'enquête.

Classé septième, derrière Ricciardo et Bottas, Sainz était frustré par l'incident, assez logiquement : "Pour moi, honnêtement, je pense que c'était à la limite de la légalité parce que [Ricciardo] était évidemment à l'intérieur et moi à l'extérieur, et j'avais tout à perdre en étant à l'extérieur. D'habitude, on pousse la voiture qui est à l'extérieur hors de la piste. Bien sûr qu'il l'a fait exprès, il voulait que je sois dans une impasse à la sortie du virage et nous nous sommes touchés. Sans le contact, il aurait réussi [à rester devant] de manière propre, dans une défense parfaite."

"C'est ce petit contact qui flirte avec les limites, selon moi. Si j'avais été dans sa position, j'aurais fait exactement la même chose. Bien sûr, je n'aurais pas essayé d'aller au contact, comme ce fut le cas à la fin, mais le type à l'intérieur a le droit d'emmener la voiture à l'extérieur jusqu'aux limites de la piste. [Ricciardo] avait le droit de faire ce qu'il a fait, c'est simplement le petit coup qu'il m'a donné qui, je pense, était évitable. C'est cela qui a déclenché ma réaction à la radio, lorsque les nerfs étaient à vif. À part ça, c'était une bataille très bonne et très amusante."

Sur le banc des accusés, Ricciardo a plaidé non-coupable, même s'il a reconnu avoir été "content d'être sale" en réponse au message radio de l'Espagnol. Ce dernier peut se consoler en se disant qu'il a devancé une autre McLaren à l'arrivée, celle de Lando Norris. Ainsi, cela a permis à Ferrari de réduire à 3,5 points l'avance de l'écurie britannique au championnat. Et avec cinq courses restantes, Sainz est certain que la troisième place est atteignable malgré les récentes performances de la MCL35M.

"Je pense que c'est super serré avec McLaren cette année, ils ont eu l'avantage sur plusieurs circuits", a indiqué Sainz. "Je pense qu'ils auront encore l'avantage sur certaines des courses restantes, mais le plus important est de nous mettre dans une meilleure position grâce à l'effort [de l'équipe] à l'usine. Aujourd'hui, nous sommes dans une position [où nous pouvons] lutter jusqu'à la dernière course. À Sotchi et à Monza, on pensait qu'ils étaient les grands favoris [pour la troisième place]. Maintenant, il semble que nous avons de bonnes chances, et nous allons essayer de finir la saison sur une excellente note."