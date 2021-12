Sainz a dû "copier" le pilotage de Leclerc chez Ferrari

Cinquième du championnat du monde des pilotes, Carlos Sainz pouvait difficilement rêver mieux pour sa première saison à la Scuderia Ferrari. L'Espagnol a su s'illustrer lors de courses mouvementées pour signer quatre podiums tout en profitant d'une fiabilité quasi impeccable, puisqu'il a fini dans le top 11 lors des 29 derniers Grands Prix en date. Ces facteurs lui ont permis de marquer cinq points et demi de plus que son coéquipier Charles Leclerc, qui avait pourtant peut-être un léger avantage en matière de performance pure.

Ce n'était pas gagné pour Sainz, qui n'a eu qu'une journée et demie d'essais hivernaux pour s'adapter à sa nouvelle écurie, lui qui avait disputé les deux saisons précédentes chez McLaren. Avec un pilote de la trempe de Leclerc à ses côtés, il a fallu s'adapter, ce qu'il a fait sans a priori.

"Dès le moment où je suis arrivé aux essais hivernaux à Bahreïn, j'avais beaucoup de choses à apprendre de Charles", souligne Sainz. "La manière particulière dont il pilotait la Ferrari pour être aussi rapide qu'il l'a été toute l'année, j'ai dû m'y adapter. J'ai dû copier beaucoup de choses que je voyais sur les données. Parfois, c'était difficile de croire qu'il était possible de faire ça, et c'était tellement rapide que c'en était même un peu choquant."

"Peu à peu, en m'adaptant et en essayant d'apprendre de lui, je suis parvenu à atteindre un bon niveau. Il reste des domaines dans lesquels il demeure bien plus fort que moi, alors que nous abordons la trêve hivernale. Nous allons échanger des informations et essaierons de devenir tous deux de meilleurs pilotes en apprenant l'un de l'autre."

Charles Leclerc devance Carlos Sainz à Mexico

Cependant, l'échange n'était pas à sens unique, puisque Leclerc estime également avoir pu progresser grâce à l'arrivée de Sainz à Maranello. "Nous avons beaucoup appris", estime le Monégasque. "Comme toujours, quand on a un nouveau coéquipier, on apprend – par exemple les nouvelles manières dont Carlos aborde les week-ends de course, la façon dont il travaille, son talent, sa vitesse pure, la manière dont il prend les virages. Il a connu une année incroyable, il m'a énormément poussé à essayer d'être plus performant à chaque course. Ça a été extrêmement intéressant."

"Je pense que l'un des points forts de Carlos est peut-être la gestion de la course et la gestion des pneus, qui ont probablement été ma faiblesse en 2019. J'ai beaucoup progressé en tant que pilote en 2020, puis cette année à nouveau, et c'est en partie grâce à Carlos."

Sainz et Leclerc ont franchi le drapeau à damier l'un derrière l'autre, avec moins de quatre secondes d'écart, lors de quatre des cinq dernières manches de la saison 2021, signe du niveau de compétitivité et d'homogénéité de performance qu'ils ont atteint. "Je pense que cette bataille serrée est ce qui va nous mener, Charles et moi, à un meilleur niveau l'an prochain, et ça va également bénéficier à Ferrari. C'est un super coéquipier à avoir, en plus d'être un mec génial et super cool comme équipier", conclut l'Ibère.

Propos recueillis par Luke Smith