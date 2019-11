Sainz promet une course "d'attaque maximale"

Carlos Sainz n'a pas été en mesure de réaliser de tour lancé en Q1 et s'est donc classé 20e des qualifications. Renault, qui fournit l'unité de puissance de McLaren cette saison, a détecté l'anomalie après la séance, mais aucune décision n'a encore été prise quant à un possible changement de pièce(s) sur le package de l'Espagnol avant la course.

Dans le cas où McLaren déciderait de réaliser un changement, Sainz dispose encore d'un moteur "du vendredi" chargé d'un important kilométrage. Un changement d'unité de puissance n'impliquerait pas de pénalité additionnelle en termes de position sur la grille de départ du fait de la situation dans laquelle se trouve déjà Sainz. L'équipe dispose aussi de l'option de réaliser des changements sur les spécifications de la voiture, comme un abaissement du niveau de la traînée pour rendre les dépassements plus faciles. Un tel choix provoquerait un départ depuis la pitlane.

"C'est toujours ouvert pour le moment", explique Andreas Seidl, directeur d'équipe. "Il nous faut encore déterminer quoi faire et quelles en sont les conséquences. Nous disposons aussi d'une première analyse qui indique que c'est une défaillance de câblage qui a causé la perte de puissance ressentie par Carlos, et que cela ne pouvait être réparé."

Sainz estime que la gestion des pneus sera la plus grande difficulté en course s'il essaie de remonter le peloton. "Ce sera attaque maximale, je suppose ! Bien entendu, l'attaque maximale ne fonctionne pas toujours avec les pneus Pirelli. Il faudra donc faire un compromis entre gérer les enveloppes et aller à fond. Ce sera probablement quelque chose de très difficile à faire, mais il faut malgré tout trouver une façon."

"Je pense que l'on a assisté à des tendances selon les pistes cette année et il y a certains types de virages dans lesquels nous ne sommes pas très forts", analyse Sainz. "Ce circuit a sans doute de nombreux virages de ce type. C'est la raison pour laquelle notre performance relative chute selon les circuits. Mais cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas être dans les points. Cela signifie juste que ce sera bien plus difficile qu'en Autriche, par exemple, où c'était bien. Mais ça ne veut nullement dire qu'on ne peut pas le faire. On doit juste faire mieux."

"Rien de plus à extraire" pour Norris

Seulement 11e des qualifications, son équipier Lando Norris s'élancera depuis la dixième position en raison de la pénalité de dix places de Charles Leclerc. Le jeune Britannique estime de son côté avoir extrait tout ce qu'il pouvait de sa monoplace.

"Il était juste difficile de beaucoup améliorer l'équilibre : je suis donc assez satisfait", indique-t-il. "Nous avons bien progressé entre vendredi et samedi. J'étais bien plus heureux de l'auto mais il n'y avait rien de plus à en extraire, même avec de nouveaux pneus. Nous étions plus limités, mais je suis satisfait de l'équilibre."

Norris disposera de l'avantage d'être le premier pilote de la grille à pouvoir faire un choix libre de pneus au départ. "Quels que soient les pneus de départ, ce seront des neufs", indique-t-il. "Ce sera donc un avantage, au moins par rapport à une paire de gars qui se trouvent devant moi. C'est le plus gros point positif dans tout ceci. On ne sait pas encore si l'on choisira le dur, le medium ou le tendre mais ce devrait être un avantage dans les deux premières boucles."