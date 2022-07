Sainz demande des interventions plus rapides pour les incendies

À une dizaine de tours de l'arrivée du Grand Prix d'Autriche, alors que Carlos Sainz se rapprochait de Max Verstappen et se préparait à l'attaquer pour lui subtiliser la deuxième place, le pilote Ferrari a subitement perdu le contact entre les virages 3 et 4. La présence de fumée blanche à l'arrière de la monoplace rouge ne laissait pas de place au doute : le moteur V6 turbo hybride venait de rendre l'âme.

La fumée s'est ensuite transformée en incendie, qui s'est rapidement propagé vers le cockpit de la F1-75. Sainz est resté dans sa voiture pendant de longues secondes sans qu'un commissaire n'intervienne pour l'aider à s'extraire et éteindre les flammes. Fort heureusement, l'incendie a été maîtrisé et le pilote n'a pas été blessé.

Après la course, Sainz a convenu que la FIA devrait se pencher sur ce qui peut être fait pour accélérer la réponse des commissaires lors d'incidents similaires. "Oui, c'est clairement quelque chose que nous voulons examiner, ce que l'on aurait pu faire un peu plus rapidement, parce que ça n'a pas été la situation la plus facile à vivre", a-t-il indiqué.

Les conditions dans lesquelles l'incendie s'est déclaré étaient néanmoins particulières. La Ferrari était en pente, ce qui signifie qu'elle reculait d'elle-même si la pédale de frein n'était pas pressée. En temps normal, cela n'aurait pas posé de problème, néanmoins le feu n'offrait pas à Sainz le luxe d'attendre que sa voiture soit immobilisée.

"Ce n'était pas une situation idéale et facile, c'est sûr, parce que j'ai vu dans mes rétroviseurs que la voiture prenait feu", a-t-il expliqué. "Mais au même moment, j'appuyais sur les freins. Et dès que j'ai essayé de sauter, j'ai vu que la voiture reculait. Je ne voulais pas quitter la voiture et qu'elle soit complètement hors de contrôle en reculant au moment de sauter."

"J'ai appelé les commissaires pour qu'ils viennent m'aider et mettent quelque chose sous les pneus pour empêcher la voiture de reculer, mais je pense que toute [l'intervention] a été un peu lente. À un moment, il y avait tellement de flammes que j'ai dû vraiment me bouger et sauter en étant tout seul. Je crois que c'est à ce moment-là que le premier commissaire est arrivé et a immobilisé la voiture."

Propos recueillis par Jonathan Noble