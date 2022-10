Sainz déplore une Ferrari "difficile à piloter" à haute altitude

Ferrari n'a été que la troisième force des qualifications du Grand Prix de Mexico. Sur l'Autódromo Hermanos Rodríguez, Carlos Sainz n'a pu décrocher que la cinquième place sur la grille de départ, tandis que Charles Leclerc s'est qualifié septième, devancé par l'Alfa Romeo de Valtteri Bottas.

Rapides dans certaines portions du circuit mexicain, les F1-75 ont surtout souffert dans les esses du deuxième secteur. À plusieurs reprises, Sainz et Leclerc y ont été vus en glisse, en tentant désespérément de maintenir leur voiture dans le bon sens de la marche. Comme l'a confirmé Sainz, les conditions de piste, avec peu d'adhérence, ne convenaient pas à sa Ferrari. Toutefois, l'Espagnol a gardé espoir en estimant que sa machine pouvait se montrer plus performante.

"Il y avait probablement un peu plus [de temps] à aller chercher mais la voiture était difficile à piloter", a expliqué Sainz. "Normalement, quand c'est difficile, c'est dur de faire des tours comme ceux que nous avons faits à Austin. Aujourd'hui, il y avait probablement quelques dixièmes disponibles mais compte tenu de la difficulté, je pense que j'ai extrait beaucoup de la voiture."

"Nous avons perdu beaucoup de performance à haute altitude mais nous devons voir parce que je pense que c'est exceptionnel. Je pense que c'est un circuit qui ne nous convient pas très bien mais nous avons essayé de faire de notre mieux."

Selon le #55, le moteur du Cheval cabré souffre de la haute altitude de Mexico et de la baisse de la pression atmosphérique. L'Espagnol a également révélé que Ferrari éprouvait des difficultés à faire chauffer les pneus.

"L'altitude ne devrait pas impacter notre vitesse en virage donc j'imagine qu'il se passe peut-être quelque chose avec les pneus et le moteur également", a poursuivi Sainz. "Je pense qu'avec l'altitude, ce moteur ne se comporte pas exactement comme nous le voudrions. Nous savions avant de venir ici que nous allions devoir faire des compromis."

"Et puis avec les pneus et la voiture, sur les vibreurs et les bosses, le pilotage était simplement difficile. C'était un combat [dans les esses]. C'est pourquoi je n'ai pas pu mettre un tour bout à bout. Nous ne devrions pas être trop découragés. Je pense que c'est un circuit très particulier, un scénario très particulier, et nous devons analyser ce que nous aurions pu mieux faire et voir si le rythme en course devient meilleur."