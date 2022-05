Sainz : Difficile de reprendre confiance après l'accident

Carlos Sainz a certes manqué la pole position du Grand Prix de Miami pour une poignée de centièmes face à son coéquipier Charles Leclerc, mais l'Espagnol reste probablement très heureux de décrocher la première ligne après un début de week-end difficile.

Dans le mur très tôt lors de la deuxième séance d'essais libres, le pilote Ferrari a été privé de roulage sur un circuit de Miami qu'il découvrait. Le moral de Sainz était donc bas au moment de prendre part aux qualifications mais, au prix de quelques bons tours, il est parvenu à retrouver la confiance perdue.

"Je me suis un peu remis du crash [de vendredi], ce n'était pas du tout facile de retrouver de la confiance sur un circuit aussi difficile que celui de Miami", explique-t-il. "J'ai gardé la tête froide jusqu'en Q3. Je pense que j'ai fait quelques bons tours. Ce n'était pas tout à fait assez pour la pole position mais vu d'où je partais, je vais l'accepter."

Avec une vue dégagée sur le premier virage pour le départ de la course, Sainz est dans une excellente position pour prétendre au podium ce week-end, voire plus. Mais l'Espagnol va continuer à souffrir des conséquences de son accident aux essais puisque celui-ci l'a empêché de simuler des relais de course.

"Avec tout ce qui s'est passé ce week-end, je pense que ça va être une journée intéressante", dit-il au sujet de la course. "Je n'ai pas encore fait de longs relais, je n'ai pas encore essayé la voiture avec le plein d'essence. Donc, les tours de mise en grille seront les premiers où j'aurai ce feeling, ce qui pourrait être assez difficile [pour la course]. Mais en même temps, je me sens en confiance dans la voiture. Le pilotage est vraiment agréable ici. Donc je pense que nous pouvons faire du bon travail."