Sainz échappe à une pénalité sur la grille au GP de Hongrie

Lors de la première partie des qualifications du GP de Hongrie 2020 de Formule 1, sur le court et sinueux tracé du Hungaroring, Carlos Sainz et Antonio Giovinazzi se sont retrouvés au même endroit au même moment. Problème : l'Italien était sur un tour lancé alors que l'Espagnol était sur un tour de rentrée.

Gêné, Giovinazzi n'a pas pu terminer dans de bonnes conditions sa tentative. Les commissaires se sont emparés de l'incident pour enquêter et ont convoqué les deux hommes après la séance.

En dépit d'images vidéo montrant effectivement que Sainz était au ralenti à l'approche et dans la chicane du Hungaroring, au moment où l'Alfa Romeo arrivait, les commissaires ont décidé de ne pas infliger de sanction, estimant qu'en dépit des drapeaux bleus et de l'avertissement radio, il n'avait tout simplement pas eu le temps de réagir.

"GIO était sur un tour chronométré au moment d'arriver au virage 6, où SAI était sur la trajectoire de course et sur un tour de rentrée", peut-on lire dans la décision rendue par les commissaires. "En conséquence, GIO a dû avorter le tour. Des drapeaux bleus étaient présentés aux postes de commissaires 14 et 15, cependant il n'y avait aucun panneau lumineux bleu affiché. Les commissaires ont accepté que SAI n'ait pas pu voir le premier drapeau bleu présenté et qu'il n'a pas eu assez de temps pour réagir au second drapeau bleu en raison de sa position sur la piste."

"Il est rappelé à l'équipe qu'il est de sa responsabilité de donner par radio les avertissements nécessaires quand un autre pilote approche sur un tour lancé. Le fait qu'un pilote n'ait pas reçu d'avertissement radio ne sera pas accepté comme une excuse. Cependant, dans ces circonstances particulières, les commissaires considèrent que, s'il y a bien eu un avertissement radio, il n'y avait aucune autre opportunité pour le pilote de réagir."

Sainz partira donc bien neuvième ce dimanche. Il risquait trois places de pénalité.