Sainz va mener des essais libres "expérimentaux" cette saison

Les essais libres sont-ils la clé de la réussite de Carlos Sainz chez Ferrari ? C'est la conclusion que semble tirer l'Espagnol après un début de week-end concluant au Grand Prix d'Arabie saoudite. Nettement devancé par Charles Leclerc en essais libres avec environ trois dixièmes de déficit lors de chaque séance, Sainz semble avoir trouvé la clé grâce aux tests qu'il a alors menés : par la suite, il a signé le meilleur temps de la Q1, de la Q2 et du premier run de Q3, même s'il a failli au moment le plus crucial, ce qui lui a valu de n'être que troisième sur la grille, devancé par son partenaire de deux dixièmes.

"Le tour de la troisième place était relativement bon", commente le pilote de la Scuderia. "C'était en pneus usés, car sans que je sache pourquoi, le pneu usé me donne une meilleure sensation ce week-end. Le pneu neuf est très difficile à manier pour moi. Et quand j'ai mis les neufs pour le dernier run de Q3, je n'avais simplement aucune adhérence à l'arrière et j'étais à la peine, alors pour un [chrono en] pneus usés, ce n'était pas si mal."

Ces résultats semblent être la conséquence d'une nouvelle approche en essais libres. "Je teste de nombreuses choses différentes en ce moment, en particulier le vendredi", explique le pilote de la Scuderia. "Je modifie les réglages bien plus que je ne le ferais peut-être lors d'un vendredi normal, juste pour explorer un peu la voiture. Mes vendredis vont se passer un peu plus comme ça : expérimentaux, pour essayer de comprendre la voiture et qu'elle soit un peu plus à mon goût. Puis, pour les qualifications, je rassemble tout afin d'être relativement compétitif."

C'est manifestement fructueux, même si ce dernier run de Q3 en pneus neufs n'a pas porté ses fruits. "Ce week-end, surtout en qualifications, je me suis senti encore plus compétitif qu'à Bahreïn. Désormais, je dois voir si je peux reproduire ce rythme en course, ce qui devrait être possible. J'ai hâte de voir quels progrès nous avons faits."

